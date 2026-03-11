Más Información

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige que cese de inmediato sus ataques contra los países del golfo Pérsico, por violar el derecho internacional y representar una "grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

La resolución, aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones, "exige el cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania".

Condena además "toda acción o amenaza" de Irán "destinada a cerrar, obstaculizar o interferir de cualquier manera con la navegación internacional en el estrecho de Ormuz", estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas natural.

En este sentido, el Consejo de Seguridad exhorta a Irán a cumplir "plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular con respecto a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados".

El texto sometido a votación en el Consejo de Seguridad fue presentado por Bahréin junto con los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), así como por Jordania.

Un total de 135 países miembros de las Naciones Unidas expresaron su apoyo a la resolución.

El texto reitera su compromiso con "la integridad territorial, la soberanía y la independencia política" de los países afectados y condena que se haya "atentado deliberadamente contra bienes de carácter civil" y las bajas que estos han provocado.

Según el embajador de Bahréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, esta votación demuestra la "unidad del Consejo de Seguridad".

"El mensaje es claro: La comunidad internacional se muestra firme en su rechazo a estos ataques injustos y hostiles de Irán", declaró.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque de una magnitud sin precedentes contra la república islámica en los que fue asesinado el líder supremo iraní Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989.

Los bombardeos llevaron a Teherán a disparar una andanada de misiles en ciudades de todo Oriente Medio.

Rechazan resolución rusa

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó otra resolución, propuesta por Rusia, que instaba a "todas las partes" a detener inmediatamente los ataques en Medio Oriente.

Este segundo texto contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros de órgano, el voto en contra de Estados Unidos (que ejerció su derecho de veto) y Letonia y 9 abstenciones.

