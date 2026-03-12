Más Información
Santiago de Chile.- La opositora venezolana María Corina Machado dijo que su regreso a Venezuela se enmarca en su deseo de "continuar una lucha que ha sido cívica y organizada", y señaló que lo hará de manera armoniosa y coordinada con sus "aliados".
"Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad", recalcó antes de remarcar que su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final"
"Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país... Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados", declaró.
Sin embargo, Machado no precisó una fecha e insistió en que antes de volver buscará "la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que Venezuela quiera avanzar con leyes claras".
mcc
