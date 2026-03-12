Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

La mañanera de Sheinbaum, 12 de marzo, minuto a minuto

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas

EU inicia investigaciones comerciales a México y 12 socios más; busca prácticas desleales y exceso de producción

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro

Guadalajara enfrenta crisis por agua contaminada

Se echan la culpa por permisos para demoler edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad

Santiago de Chile.- La opositora venezolana dijo que su regreso a se enmarca en su deseo de "continuar una lucha que ha sido cívica y organizada", y señaló que lo hará de manera armoniosa y coordinada con sus "aliados".

"Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad", recalcó antes de remarcar que su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final"

"Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país... Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados", declaró.

Sin embargo, Machado no precisó una fecha e insistió en que antes de volver buscará "la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que quiera avanzar con leyes claras".

