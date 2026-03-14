Un cargamento de 1,9 toneladas de cocaína fue incautado en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó (noroeste) en Colombia, cerca a la frontera con Panamá, en una operación contra el narcotráfico, informaron este sábado las autoridades colombianas.

"La droga estaba oculta en un centro de acopio ubicado estratégicamente en el Golfo de Urabá y presuntamente pertenecía al bloque Juan de Dios Úsuga de Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país que opera en esa zona, indicó la Policía en X.

La incautación fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y con apoyo del Ejército y la Armada de Colombia.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, divulgó en sus redes sociales un video del operativo en el que se observa a miembros de la fuerza pública desembarcando en una playa de la zona, así como la captura de un sospechoso y la presentación del alijo de droga incautado.

Más de dos toneladas de cocaína incautadas en el Chocó pic.twitter.com/0G47ySVohY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026

Las autoridades señalaron que el lugar al parecer es controlado por alias Kiriki y utilizado para enviar cargamentos de drogas hacia Norteamérica y Europa, alimentando así las finanzas de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo.

Acandí está ubicado en el extremo norte del Chocó, en la frontera con Panamá y en la zona de acceso al Tapón del Darién, una región selvática y de difícil acceso que en los últimos años fue uno de los principales corredores de migración irregular hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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Además de su relevancia en las rutas migratorias, esa área del Golfo de Urabá es estratégica para el narcotráfico por su cercanía al mar Caribe y por la presencia de grupos armados ilegales que utilizan la región para el acopio y salida de cargamentos de droga.

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gs