Más Información

Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles en México; reitera que "el pueblo gobierna" al país

Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles en México; reitera que "el pueblo gobierna" al país

Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Motaz Malhees, actor de "La voz de Hind Rajab", queda fuera de los Oscar; Estados Unidos le niega la visa por ser palestino

Motaz Malhees, actor de "La voz de Hind Rajab", queda fuera de los Oscar; Estados Unidos le niega la visa por ser palestino

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Estatua de Calderón, tirada para evitar daños

Estatua de Calderón, tirada para evitar daños

Margo Glantz y Elena Poniatowska conversan sobre literatura, periodismo y feminismo; casi 190 años de historia viva en Coyoacán

Margo Glantz y Elena Poniatowska conversan sobre literatura, periodismo y feminismo; casi 190 años de historia viva en Coyoacán

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

¡Alista el paraguas y la chamarra! Entrada del Frente Frío 41 provocará lluvias intensas en 5 estados; también bajarán las temperaturas

¡Alista el paraguas y la chamarra! Entrada del Frente Frío 41 provocará lluvias intensas en 5 estados; también bajarán las temperaturas

Un cargamento de 1,9 toneladas de fue incautado en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó (noroeste) en , cerca a la frontera con , en una operación contra el narcotráfico, informaron este sábado las autoridades colombianas.

"La droga estaba oculta en un centro de acopio ubicado estratégicamente en el Golfo de Urabá y presuntamente pertenecía al bloque Juan de Dios Úsuga de Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país que opera en esa zona, indicó la Policía en X.

La incautación fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y con apoyo del Ejército y la Armada de Colombia.

Lee también

El presidente colombiano, Gustavo Petro, divulgó en sus redes sociales un video del operativo en el que se observa a miembros de la fuerza pública desembarcando en una playa de la zona, así como la captura de un sospechoso y la presentación del alijo de droga incautado.

Las autoridades señalaron que el lugar al parecer es controlado por alias Kiriki y utilizado para enviar cargamentos de drogas hacia Norteamérica y Europa, alimentando así las finanzas de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo.

Acandí está ubicado en el extremo norte del Chocó, en la frontera con Panamá y en la zona de acceso al Tapón del Darién, una región selvática y de difícil acceso que en los últimos años fue uno de los principales corredores de migración irregular hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Lee también

Además de su relevancia en las rutas migratorias, esa área del Golfo de Urabá es estratégica para el narcotráfico por su cercanía al mar Caribe y por la presencia de grupos armados ilegales que utilizan la región para el acopio y salida de cargamentos de droga.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026