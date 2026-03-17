La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que no quitará el dedo del renglón y que es posible que en la próxima legislatura presente de nueva cuenta una propuesta para reformar la forma en cómo se eligen a los legisladores plurinominales.

A pregunta expresa, la Mandataria federal señaló que esto podría depender de cómo se conforme la siguiente legislatura.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que en su mayoría la población mexicana no está de acuerdo en que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes elijan a los legisladores plurinominales.

"Menciona que no va a quitar el dedo del renglón en el tema de las listas de los ‘pluris' y el gasto en materia electoral, ¿se podría para una siguiente legislatura, Presidenta?

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“Puede ser, vamos a ver. La gente no está de acuerdo con que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes definan la representación proporcional. No están de acuerdo. Hay muchísimas encuestas, la última de Enkoll, habla del 80% Yo tampoco estoy de acuerdo.

“De hecho Morena, pues lo hace por tómbola de hace muchos años. Entonces vamos a seguir insistiendo, y pues la gente tiene que elegir de acuerdo a esa posición”, respondió.

“¿Dependiendo, digamos de la conformación de la siguiente legislatura van a analizar si se retoman los temas”, se le insistió.

“Sí”, contestó.

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