Ante el incremento de infecciones respiratorias en la temporada invernal, el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, sostuvo que es necesario vacunarse contra influenza y la Covid-19 y aplicarse los refuerzos contra otros padecimientos.

Olaiz Fernández refirió que en esta temporada aumentan los casos de influenza, Covid-19 y virus sincicial; algunas enfermedades gastrointestinales; y ocurren fenómenos como deshidratación, cambios bruscos de temperatura y, en general, se realiza menos actividad física

“Si alguien de la comunidad presenta fiebre, tos constante o síntomas de enfermedad respiratoria, es mejor que se mantenga en casa para evitar el contagio masivo en aulas”, expresó.

Añadió que en espacios cerrados es importante tener ventilación natural y permitir la entrada de luz solar, así como dejar de fumar y vapear, pues acrecientan el riesgo respiratorio.

Además, indicó que en temporada fría se reduce la sensación de sed; sin embargo, la deshidratación continúa, y se intensifica el consumo de comida ultraprocesada.

“Se debe beber agua natural durante el día (dos litros), tener una lonchera saludable con los tres grupos de alimentos (frutas y verduras, cereales y proteínas magras); incluir alimentos ricos en vitamina C y E (naranja, mandarina, limón); y verduras de hoja verde”, expuso.

En ese sentido, hizo un llamado a reforzar la higiene y el autocuidado fortaleciendo hábitos simples, pero de alto impacto como lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel y de cubrebocas; no compartir botellas, vasos o cubiertos; limpiar teléfonos celulares, audífonos y teclados, así como protegerse con un abrigo o chamarra, varias capas de ropa, gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos.

“Volver con buena salud requiere combinar la prevención de padecimientos respiratorios con el consumo de alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico, además de abrigarse de acuerdo con los horarios escolares; también limitar el uso de pantallas de dispositivos electrónicos antes de dormir para garantizar un sueño reparador”, dijo.

