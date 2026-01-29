Más Información

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

La Universidad Nacional Autónoma de México () y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) acordaron un incremento de 4% directo al salario, correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que durante la reunión, efectuada en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales, Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de la Universidad Nacional, y Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria General de la AAPAUNAM, firmaron el acuerdo.

Además, agregó que también se dio respuesta a las demandas del pliego petitorio adicional de los trabajadores.

La reunión también contó con la presencia de Ismael Eslava Pérez, director general de Personal; Fernando Rafael Castañeda Sabido, director general de Asuntos del Personal Académico; y autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

