Ante el aumento de contingencias ambientales no sólo en las grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino en muchas otras como Salamanca, Puebla, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, entre otras, es urgente un plan nacional para revertir esta grave situación que afecta la salud de millones de mexicanos.

Aseveró la secretaria de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles del Senado, Mariela Gutiérrez Escalante, quien exhortó a los gobiernos estatales y municipales de las zonas metropolitanas a redoblar los esfuerzos y las medidas adecuadas para evitar las contingencias ambientales en esta temporada de estiaje, que empezó en febrero y durará hasta el 31 de mayo, a fin de proteger la salud de la población.

Además, los exhortó a buscar nuevas formas de movilidad, como vehículos eléctricos e híbridos, entre sus habitantes, fortalecer las ciclovías y la electromovilidad y reforzar las medidas contra la emisión de contaminantes.

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Mala calidad del aire. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Dijo que incluso en el caso del Valle de México, hasta el 13 de marzo se han registrado un total de cinco contingencias ambientales, por las altas concentraciones de ozono y el calor extremo, que impacta a su zona metropolitana, en perjuicio de al menos 20 millones de habitantes.

La senadora mexiquense añadió que el valle de Toluca y la zona de Santiago Tianguistengo inició este 2026 con contingencia ambiental.

Puntualizó que esa situación se presenta con mayor frecuencia en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, donde se deben redoblar esfuerzos para aminorar el problema.

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Senado pide implementar plan de atención contra contingencias ambientales (1/09/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Por ejemplo, Gutiérrez Escalante dijo en la Zona Metropolitana de Monterrey, en este 2026, organizaciones ecologistas reportan que más del 80% de los días de enero y febrero reportaron mala calidad del aire.

En ciudades como Tijuana, en lo que va del año, se han registrado al menos 9 alertas por contaminación atmosférica, de acuerdo a reportes de la Dirección Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS).

El área metropolitana de Puebla también reportó en 2025 un total de 134 días de mala calidad de aire, es decir en promedio el 37% de sus días el ambiente fue malo.

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En el reporte “Urban outdoor air pollution database”, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011, ya advertía que las principales ciudades mexicanas se encuentran entre las urbes con mayores concentraciones de contaminantes en el mundo.

En dicho informe ya se establecía que en el caso de las partículas de 3 a 10 micras de grosor (PM10), el reporte reúne información de 1,082 ciudades del mundo, donde las ciudades mexicanas están en el 16% más alto, con Mexicali (en el lugar 34), Tecate (el 88), Monterrey (115), Ciudad Juárez (122), Toluca (134), Tijuana (156), Salamanca (175), León (178) y el Valle de México (182)."

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