La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana de este sábado 21 de marzo.

En las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta se activó la alerta naranja ante el pronóstico de bajas temperaturas de entre 1° a 3° Celsius y heladas, entre las 00:00 a las 08:00 de la mañana.

Asimismo, activó la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de 4° a 6° grados, también de las 00:00 a las 08:00 horas.

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Ante el descenso de temperaturas, la SGIRPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, mantener la piel hidratada con alguna crema para protegerla del frío, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

También sugiere resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua y frutas y verduras con vitaminas A y C.

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