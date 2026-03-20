Más Información

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"

Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana de este sábado .

En las alcaldías y Milpa Alta se activó la alerta naranja ante el pronóstico de bajas temperaturas de entre 1° a 3° Celsius y heladas, entre las 00:00 a las 08:00 de la mañana.

Asimismo, activó la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de 4° a 6° grados, también de las 00:00 a las 08:00 horas.

Lee también

Ante el descenso de temperaturas, la SGIRPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, mantener la piel hidratada con alguna crema para protegerla del frío, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

También sugiere resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua y frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]