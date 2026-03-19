Personal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) realiza labores de montaje en el Monumento a la Revolución para la instalación del Primer Festival de las Flores de Primavera 2026.

Este evento se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo en la Ciudad de México y contará con la participación de 75 agrupaciones y artistas, quienes se presentarán en 20 sedes distribuidas a lo largo de la capital .

En esta primera edición, participarán 54 productoras y productores de flores y plantas, quienes compartirán a la población su variedad de especies que se cultivan en el suelo de conservación.

Los asistentes del Primer Festival de las Flores de Primavera 2026 podrán conocer las diferentes especies que se cultivan en el suelo de conservación. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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En la Plaza de la República, los trabajadores colocan los escenarios donde se desarrollarán diversas presentaciones musicales.

El evento contará con la participación de 75 agrupaciones y artistas. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Como parte del montaje, también se observa la colocación de estructuras de madera decoradas con flores.

Además, se instalan arcos florales que darán la bienvenida a los asistentes al Festival de las Flores de Primavera.

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