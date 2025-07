La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, comentó que las alcaldías contribuyen a desalentar la participación ciudadana en la consulta de Presupuesto Participativo debido a la falta de cumplimiento en los proyectos ganadores.

En entrevista, al arrancar la impresión de boletas para la consulta vecinal que se realizará de manera presencial el 17 de agosto, dijo que esperan al menos 10% de participación ciudadana en este ejercicio en el que por primera vez participarán las personas en prisión preventiva y estado de postración.

Detalló que cada año en muy complejo motivar a la ciudadanía para que participe en este ejercicio, y que gran parte de este desaliento se debe al no cumplimiento de los proyectos que resultan seleccionados por las y los vecinos.

“No hemos logrado nosotros superar el 10% (de participación). Es muy complejo, siempre ha resultado muy complejo motivar y sí, debo de resaltar que buena parte de ese desaliento o de esa falta de vinculación de la ciudadana tiene que ver con el no cumplimiento de los proyectos que salen seleccionados, porque siempre hay algún argumento para no llevar a cabo los proyectos. El tema es que en estos momentos hay recursos, hay manera de que la ciudadanía, si su proyecto no fue valorado previamente como positivo, puedan acudir a los Tribunales para pedir que se revalore por parte de las alcaldías la ejecución de los proyectos”, abundó.

Incumplimiento de proyectos vecinales desalienta participación en consulta de presupuesto participativo, dice presidenta del IECM. Foto: Especial

Recalcó que más allá de la difusión de este ejercicio vecinal, lo que se debe dar es un cumplimiento estricto por parte de las autoridades encargadas de realizar la ejecución de los proyectos ganadores.

“Por ejemplo, a veces en zonas de reserva ecológica no se autoriza, por ejemplo, hacer pavimento o hacer obras de agua o de drenaje; sin embargo, hay muchas otras alternativas y además estos proyectos de presupuesto participativo no sólo se circunscriben a obras, sino que también se pueden encaminar a proyectos culturales, artísticos o deportivos. Entonces, no necesariamente el presupuesto participativo se refleja en una obra, como puede ser un gimnasio al aire libre, el techado de alguna cancha, la construcción de algún espacio recreativo, cultural o deportivo. Entonces, sí señalar que buena parte corre porque no se llevan a cabo las obras y las personas pues se desencantan porque no se ejecutan los proyectos”, añadió.

En total se imprimirán un millón 838 mil 724 boletas para la consulta de presupuesto participativo: un millón 835 mil 701 boletas para las dos mil 430 mesas receptoras de opinión, dos mil 690 boletas para la opinión de personas en prisión preventiva y 333 boletas para la opinión de personas en estado de postración.

Patricia Avendaño comentado que sólo imprimirán estas boletas debido al histórico de participación que han tenido, pues si si imprimirán más sería un desperdicio.

