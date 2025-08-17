Más Información

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que las ventas en la capital con motivo del inicio del -que será el 1 de septiembre- dejarán una derrama económica de 5 mil 523 millones de pesos.

Mientras que cada familia destinará entre 2 mil 340 y 3 mil 930 pesos por estudiante.

Lo que representará un incremento del 6.3% en comparación con las ventas registradas en 2024, cuando fueron de 5 mil 196 millones de pesos.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez, destacó que el regreso a clases beneficiará a alrededor de 38 millones 450 comercios dedicados a la venta de libros, artículos escolares, uniformes, calzado y tecnología, así como tiendas de autoservicio y departamentales.

Deserción escolar

Agregó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la aumentó a 1.9%, lo que significa que 20 mil 771 menores de 15 años no asistirán a clases este ciclo escolar.

Enfatizó que este incremento en la deserción escolar se debe a múltiples factores sociales, económicos y de salud.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas efectivas que aborden y reduzcan este fenómeno.

