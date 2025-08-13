Silao, Gto.- El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, mostró que el trabajo en equipo entre instituciones de seguridad del estado y la federación da resultados; en Guanajuato bajaron los delitos de alto impacto, se desarticularon estructuras criminales con la captura de “cabezas” y se mermaron sus ingresos.

Sin importar si el delito es del fuero común o federal, se atiende todo. “Aquí no se trata de decir: ‘Esto a mí sí me toca o no me toca’, eso no tiene cabida en esta administración”, aseveró.

En diez meses se detuvo a dos mil personas implicadas en diversos ilícitos, como narcomenudeo y robo de hidrocarburos, 44 de éstas “generadoras de violencia”, lo que permitió disminuir la incidencia de homicidios dolosos en un 17.4 por ciento de enero a julio de 2025, respecto al mismo periodo de 2024 y tener el acumulado más bajo en 8 años, con 1505 asesinatos.

El promedio diario de homicidios cayó de 9.4, que se registraban en septiembre de 2024, a 5 hasta julio de 2025; y de acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de febrero a julio de este año disminuyeron en un 60.7%

“Guanajuato ya dejó de ser el estado número uno por cifras absolutas en el tema de homicidios, ya no somos el número uno; y pues por un tema de cada cien mil habitantes hoy en día somos el octavo, el noveno lugar”, detalló.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) mencionó que hay días que marcan algunos picos, con relación a las masacres que se han suscitado, lo que considera una inercia, un punto de inflexión que así va a ser, por reacciones de la delincuencia.

“Cuando uno se enfrenta a grupos criminales que nos alteran el tema sobre todo de violencia, siempre buscarán enfrentar al gobierno, enfrentar al Estado mexicano, en esa disputa de ver quién puede más”, pero agregó: “Ningún grupo, ningún delincuente va a tener más capacidad que el Estado mexicano”.

Inteligencia e investigación

Juan Mauro González explicó los factores que inciden para visibilizar los avances en la lucha contra la delincuencia: el principal es que la Policía Estatal investiga, ya no solo previene; y el segundo, el compromiso que existe con todas las instituciones que están en Guanajuato y las que representan a la federación, aquí y desde la Ciudad de México.

El Plan de Seguridad de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se sustenta en la estrategia de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), con herramientas de inteligencia para la investigación en el combate y prevención de los delitos.

En el centro de operaciones del C5i, ubicado en las inmediaciones del Puerto Interior, dijo que la coordinación interinstitucional, a la que González Martínez llama confianza, propicia a las corporaciones decir lo que no está funcionando, lo que hay que cambiar.

En el territorio guanajuatense está presente la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, fiscalías estatal y federal, quienes, consideró, es importante que no persigan solo delitos consumados, sino que construyan casos de investigación para poder incidir en la no violencia.

“Aquí estamos haciendo equipo todos los que participamos en perseguir el delito y procurar justicia, con independencia de la competencia que se tiene”, acotó el primer policía en ocupar el puesto de secretario.

Por tanto, “detrás de cada acción o detención de la Policía Estatal, Sedena, Guardia Nacional, de alguna de las fiscalías con sus policías de investigación, hay un trabajo de todas las autoridades y aquí al final de cuentas si bien la estrategia de regionalizar ha dado resultados, resultaría más complicado alcanzarlos si no hubiese realmente una confianza y el trabajo hombro a hombro”.

En la entidad disminuyó el robo a casa habitación en 12.8 por ciento, así como el robo de vehículo en un 13.18 por ciento, y el impacto financiero negativo para el crimen supera los 220 millones de pesos.

Del 26 de septiembre pasado en que la gobernadora asumió el cargo al 31 de julio, las fuerzas aseguraron 2 millones de litros de hidrocarburos y sus derivados, con valor de 45.5 millones de pesos; mercancía por 66.1 millones, 59.7 millones en drogas y se evitó que se recibieran 49.8 millones en pagos por extorsión.

Ahora tal vez, agregó, ya lo difícil no es detener a los presuntos responsables, sino que en cuanto sean capturados, los presenten ante las autoridades correspondientes y que se queden en la cárcel, que es lo que se está haciendo en Guanajuato.

Para ello, se tiene que hacer investigación de gabinete, de campo, ir de la mano Policía y Ministerio Público, del fuero común o federal. Para decir: ‘A ver, estoy detectando esta conducta delictiva’.

“Tenemos que empezar a construir esa carpeta para evitar que independientemente del delito o del impacto, en cuanto a la violencia, tenemos que atacar, atajar, prevenir, atender cualquier delito y cuando uno logra esa inercia, pues automáticamente llegamos con un juez, en el cual le damos pues un trabajo de investigación basado en evidencia”.

Entonces se le entrega esa evidencia al juez para que él propiamente se dé cuenta ante qué escenario está y pueda otorgar diligencias en diversos actos de investigación, como cateos, órdenes de aprehensión.

Planteó el trabajo de preparación en el Instituto de Formación Policial del Estado (Infospe), para modernizar las capacidades de un policía que tiene que responder a las necesidades. “No nada más para inhibir delitos del fuero común, sino para inhibir, contener y meter a los delincuentes que tienen que ver con temas de delincuencia organizada”.

El mando estatal descubrió un trinomio de conductas delincuenciales que afecta a Guanajuato: las armas, el robo de hidrocarburos y el narcomenudeo.

En ese contexto van más de 2 mil detenciones, y esa gente está en prisión, 300 armas, entre largas y cortas, y 177 mil dosis de droga denominada cristal.

Escuadrón antiextorsión intervine en más de tres mil casos

A la vista de los monitores enlazados con cámaras de video-vigilancia de los 46 municipios del estado, el funcionario resaltó el trabajo en temas claves, como secuestro, extorsión, la atención de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, y el despliegue de la Policía Estatal en investigación y tareas de inteligencia.

El Escuadrón Antiextorsión se integró desde el inicio de la actual administración, “y no se trata de un dicho”, con una unidad especializada reconocida por el Secretariado Ejecutivo Nacional.

Esa área construye casos que va desarrollando en etapas: recibe una llamada, un policía le da acompañamiento y perfila el escenario, si únicamente necesita asesoría y con eso se logra desactivar una posible extorsión o es tema de algún secuestro. “Se atiende a la gente no nada más respondiendo una llamada, sino desplegando operativos, con gente que hace investigaciones”.

Desde su creación lleva 3 mil 332 intervenciones que derivaron en casos de investigación iniciados, víctimas de secuestro virtual localizadas, y evitó que más de 49 millones de pesos llegaran a manos de los extorsionadores.

El jefe policial comentó que la experiencia, preparación y capacitación de los perfiles se integran en áreas especializadas, para el blindaje de fronteras, el Escuadrón Antiextorsión, la Policía de Caminos, la Unidad de Apoyo a Colectivos de Búsqueda de Personas o la Subsecretaría de Inteligencia, así como los mandos de las diez regiones del estado.

A esta Subsecretaría de Inteligencia le sumaron perfiles con experiencia, que saben desarrollar casos de investigaciones de gabinete, de campo; existía un grupo especial para operaciones de alto impacto, y una Policía Estatal de Caminos que lo que se hizo fue venir a sumar capacidades con experiencia.

Dijo que han apostado principalmente al factor humano, fortaleciendo el perfil de un Policía Estatal de Caminos, del investigador en el Instituto de Formación de la SSyP. “La base toral de cualquier policía, independientemente de la presencia policial, es el trabajo de inteligencia, el trabajo de investigación”, acotó.

Puso como ejemplo, que la Policía de Caminos, sea estatal o federal, no es solo para actuar por alguna infracción, sino implica muchísimos temas de accidentología, de cómo prevenir esto, de pesos y dimensiones, porque realmente son peritos, y de responder en situación de extorsión, secuestro, comunicación con la gente, recopilar información.

El secretario enfatizó la relevancia de que los titulares de Seguridad de los municipios aprendan y hablen el mismo idioma para poder hacer acciones policiales de intercambiar información que les permita hacer operaciones, incidir en mapas de calor, en riesgos. En ese sentido, reciben cursos de capacitación y un diplomado en el Infospe.

“No nos echamos la culpa”

La instrucción de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y Juan Mauro González es: “Nosotros estamos para resolver problemáticas, y si bien en una primera instancia no podemos resolver por completo, la estrategia contempla la generación de canales de comunicación y confianza con la gente; acercarse, escucharla, atenderla, darle las herramientas como servidores públicos”.

La información la tiene la ciudadanía, con independencia de que haga o no una denuncia, y esa información permite detener a alguien o meterlo a la cárcel. “Tenemos que generar productos de inteligencia basados en la información, hacer actos de investigación de gabinete, de campo”.

El secretario consideró que hablar de logros es incorrecto en Seguridad, “son avances que se han dado, en menos de un año de la actual administración estatal, primero por el esfuerzo de miles de compañeros y compañeras que integran la SSyP, y aparte, pues esto es un tema de corresponsabilidad, entre autoridades estatales y federales.

“Si le va bien a Guanajuato, le va a ir bien al país y aquí es un tema de corresponsabilidad, no nos estamos echando la culpa, sino estamos trabajando en ello”, puntualizó.

