El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se reunió con el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, para coordinar la asignación de recursos económicos destinados a proyectos estratégicos de infraestructura en el estado.

Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron lineamientos financieros para fortalecer la infraestructura carretera, ampliar el Puente Tres de Nuevo Laredo y consolidar las obras en marcha del Puerto del Norte, ubicado en Matamoros, que recientemente inició operaciones.

El mandatario estatal destacó que el respaldo de Banobras permitirá acelerar los proyectos y contribuir al desarrollo económico de Tamaulipas, mejorando la conectividad y la competitividad logística de la región.

A la reunión asistieron también el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda, y el director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes presentaron detalles sobre los proyectos que buscan optimizar la infraestructura y fortalecer el comercio y transporte en la entidad.

Con estos acuerdos, Tamaulipas refuerza su compromiso con la modernización de carreteras, puentes y puertos, asegurando inversiones estratégicas que beneficien tanto a la industria como a la población local.

