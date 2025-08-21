Productores de varios sectores en la Comarca Lagunera, incluyendo ganaderos, agricultores, aparceros y transportistas, denunciaron una creciente ola de extorsiones por parte de “grupos” que, según denunciaron, están coludidos con autoridades estatales, municipales y judiciales en La Laguna de Durango.

Los representantes de distintas agrupaciones como la Asociación de Agricultores de Gómez Palacio, la Asociación de Productores de Leche de Gómez Palacio, representante de los aparceros, de la Asociación Ganadera de Gómez Palacio, de Transportistas Materialistas de Lerdo y Transportistas de carga, unieron sus voces para denunciar una crisis de extorsiones y cobros de piso que, aseguraron, está asfixiando sus negocios y afectando a miles de familias.

Acompañados por más agrupaciones y organismos de la sociedad civil, expusieron que viven un ambiente de constante amenaza y miedo. No quisieron ser citados por sus nombres por temor, pero solicitaron la intervención del gobierno federal, pues señalaron que las autoridades locales no actúan o están coludidos.

Aseguraron que, a diferencia de lo que han dicho las autoridades en Durango, han interpuesto denuncias, pero estas no prosperan. Afirmaron, también, que han sido amenazados y agredidos por personas armadas.

Mencionaron que el problema tiene varios años, pero se agudizó hace seis y siete meses, y ha escalado desde robos constantes en el sector agropecuario hasta un sistema organizado de cobros. Los afectados afirmaron que la Fiscalía es parte del problema, ya que las denuncias no aparecen, no se les da seguimiento, e incluso los denunciantes han sido amenazados y golpeados para que las retiren.

En la rueda de prensa se refirieron a los presuntos extorsionadores como “el grupo” o “ellos”, y no dieron ningún nombre. Sin embargo, desde hace meses han señalado que detrás de estas extorsiones y cobros de cuotas ilegales, está la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

“Ellos son los señores que están haciendo todo el año ahorita, son la gente que la autoridad debe de saber. La autoridad sabe quiénes son. Ellos mismos están involucrados en todo eso. Hemos tenido cinco, seis reuniones y todo es lo mismo”, comentó el representante de la Asociación de Agricultores y Productores de Leche de Gómez Palacio.

Productores denuncian cobro de piso en Durango (21/08/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Los cobros ilegales denunciados

Cada representa de las distintas agrupaciones, expuso cómo es que la CATEM les extorsiona. A los ganaderos, por ejemplo, les cobran cuotas por movilizar o comercializar ganado. Les cobran cuota por vacas accidentadas o ‘caídas’.

Además, cobran por kilo de “peso vivo” una cuota de 80 centavos, a un peso. Es decir, una vaca de 800 kilos implica un cobro de 700 u 800 pesos. “Un establo que vende 50 cabezas podría pagar 40 mil pesos solo por esta cuota”, comentó.

También les exigen tomarle foto al ganado para evitar que los camiones sean detenidos en circulación.

En el caso de los aparceros (avicultores), el representante mencionó que han monopolizado el mercado de la pollinaza.

“Hace más de un año empezaron a llegar gentes y dejaron un teléfono que nada más ellos iban a poder comercializar la pollinaza, ellos iban a ser los encargados de comprarla y comercializar. Ya no podíamos vender a nadie. Nos han detenido camiones”, denunció.

Mencionó que lo que quieren es trabajar libremente y no tener un “comercio forzado”.

En el caso de los agricultores, dijeron que se les obliga a vender el forraje a una compañía, que a su vez revende a un precio más alto.

El representante de los materialistas en Lerdo dijo que actualmente los extorsionadores les cobran una cuota de 7 mil 500 pesos por camión.

También denunciaron que manipularon las asambleas para controlar los módulos de riego en La Laguna de Durango, y así controlar la distribución del agua y el cobro de cuotas.

Los productores han denunciado amenazas, golpizas y secuestros temporales de compañeros por parte de estos grupos, a menudo operando con personas armadas en camionetas.

