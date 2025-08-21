Mérida, Yucatán.- Una joven resultó con graves lesiones, tras caer de forma accidental sobre la reja de un predio, ubicado en la calle 55 por 38 y 34, del fraccionamiento Fidel Velázquez, en el oriente de Mérida.

Los primeros reportes indican que una varilla metálica en forma de lanza se le incrustó en el abdomen, luego de que la mujer de 24 años de edad, subió al techo de la citada vivienda donde perdió el equilibrio y cayó directamente sobre la reja.

Su madre, quien presenció los hechos, solicitó ayuda inmediata al número de emergencias 911.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y, con herramientas especiales, cortaron parte de la estructura metálica para permitir el rescate.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estabilizaron a la joven y posteriormente la trasladaron al Hospital IMSS T-1, donde permanece bajo atención médica en estado grave.

