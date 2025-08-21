Más Información
Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo
Ataque con dron a helicóptero de la policía de Colombia deja 8 muertos; ocurrió durante operativo contra el narcotráfico
“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra
ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Culiacán, Sin.- Cuerpos de auxilio fueron alertados de que miembros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que acompañaban a un colectivo de rastreadoras, presentaban síntomas de deshidratación en una especie de cerro, en la colonia Lomas de Rodriguera, en donde lograron estabilizar a una persona con insolación.
Por la ubicación del sitio de difícil acceso, los socorristas de la Cruz Roja, con apoyo de personal de Protección Civil y de las diversas corporaciones lograron llegar al sitio exacto, en donde, solo una persona, presentaba un cuadro de acelerada deshidratación, a causa de estar expuesto por mucho tiempo bajo los rayos del sol.
Lee también Vinculan a proceso a Roberto Isaac; lo acusan de delitos relacionados en funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez
El personal de búsqueda acompañados de activistas del colectivo de “Sabuesos Guerreras, acudieron a esa zona enmontada, en los límites de la colonia Lomas de Rodriguera, a causa de las fuertes temperaturas, varios de los presentes, presentaron los primeros síntomas de deshidratación, solo uno de ellos se desvaneció.
Las activistas solicitaron ayuda a las líneas de emergencia, por lo que fueron desplazados equipos de la Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y de los cuerpos de seguridad, lo que permitió que los paramédicos pudieran llegar al lugar y brindar los primeros auxilios a la persona afectada y luego ser trasladada a un hospital.
Abogada feminista se convertirá en jueza penal en Zacatecas tras impugnación ante el TEPJF; “Hoy logramos lo imposible”: Mara Muñoz
aov/cr