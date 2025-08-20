Tlaxiaco.— La violencia se agudiza y desplaza a familias del pueblo Ñu‘u Savi, en la región de la Mixteca de Oaxaca. Reportan cerca de 20 casas incendiadas, personas desplazadas y personas no localizadas entre ellos, menores de edad y adultos mayores, por lo que abrieron un centro de acopio para ayuda humanitaria.

El lunes, personas armadas sitiaron la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa. Las detonaciones comenzaron alrededor de las 16:00 horas, luego quemaron las casas y las familias tuvieron que huir.

“Nos llegó cerquita, somos seis los que nos escapamos hacia la barranca, gracias a Dios todo está bien. Dejé mi casa, dejé mis animales, no sé si se los llevaron o no, ya no supe. No quemaron mi casa, pero venían avanzando”, dijo uno de los afectados.

“Pedimos de manera urgente la intervención de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la intervención pronta y oportuna de las instituciones correspondientes para rescatar a la población que se encuentra vulnerable”, señaló el edil Cristino Ramírez, a través de un escrito dirigido al secretario de Gobierno de Oaxaca.

Los municipios de Santiago Yosondua y Santa María Yolotepec disputan más de mil 600 hectáreas desde hace más de una década.

José de Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, llamó a las autoridades locales para no caer en actos de violencia e invitó a ambas partes a dialogar. Dijo que este miércoles se desplegarán elementos de seguridad.