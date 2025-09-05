Otro avión militar venezolano sobrevoló un buque de la Armada estadounidense, en medio del despliegue castrense en el Caribe y con las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, reportó CBS News.

Según un funcionario del Departamento de Defensa eran cazas F-16, que sobrevolaron el USS Dunham durante la noche del jueves. Se desconocía si estaban armadas, mencionó CBS News.

El reporte llega luego de que se informara de otro sobrevuelo más temprano de ese día.

El Dunham, un destructor con misiles guiados Aegis, no atacó, según informaron los oficiales. La aeronave se encontraba dentro del alcance de las armas, tanto para la aeronave como para el buque, añadieron.

Lee también EU pide a casi 270 mil venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre; protección vencía el 10 de septiembre

"Yo diría que van a estar en problemas", había dicho el presidente Donald Trump a los periodistas el viernes en respuesta a una pregunta sobre qué podría pasar si Venezuela volviera a volar aviones sobre buques de la Armada de Estados Unidos.

"Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que… ustedes o sus capitanes pueden decidir qué hacer", dijo Trump al dirigirse al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que por su parte llamó al diálogo y dijo que ninguna diferencia entre ambos justifica un conflicto armado.

nro/bmc