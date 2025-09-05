Más Información
Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea
Detienen a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en SLP; familia de la menor procederá legalmente
Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos
Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura
Kevin Costner inspira en México Siglo XXI al reflexionar sobre su carrera: “Quiero definir la segunda parte de mi vida”
Hermanos Monreal evitan saludarse; Saúl, David y Ricardo acompañaron a Sheinbaum en mitin de Zacatecas
SRE pendiente ante posibles mexicanos detenidos en redadas en planta de Hyundai de EU; sigue proceso para determinar nacionalidades
Se registra explosión e incendio en fábrica Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, NL; empresa descarta personas heridas
Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas
Otro avión militar venezolano sobrevoló un buque de la Armada estadounidense, en medio del despliegue castrense en el Caribe y con las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, reportó CBS News.
Según un funcionario del Departamento de Defensa eran cazas F-16, que sobrevolaron el USS Dunham durante la noche del jueves. Se desconocía si estaban armadas, mencionó CBS News.
El reporte llega luego de que se informara de otro sobrevuelo más temprano de ese día.
El Dunham, un destructor con misiles guiados Aegis, no atacó, según informaron los oficiales. La aeronave se encontraba dentro del alcance de las armas, tanto para la aeronave como para el buque, añadieron.
Lee también EU pide a casi 270 mil venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre; protección vencía el 10 de septiembre
"Yo diría que van a estar en problemas", había dicho el presidente Donald Trump a los periodistas el viernes en respuesta a una pregunta sobre qué podría pasar si Venezuela volviera a volar aviones sobre buques de la Armada de Estados Unidos.
"Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que… ustedes o sus capitanes pueden decidir qué hacer", dijo Trump al dirigirse al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.
Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que por su parte llamó al diálogo y dijo que ninguna diferencia entre ambos justifica un conflicto armado.
Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura
nro/bmc