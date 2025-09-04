Más Información
Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa
Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe
Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma
Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado
Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios
Inauguración del Mundial en CDMX será declarado como feriado, anuncia Clara Brugada; "ese día va a ser muy importante", dice
La extorsión, un problema difícil de erradicar pese a los esfuerzos del Gobierno, tiene un nuevo ingrediente: el papel de los sindicatos que han adoptado prácticas de este delito. La CATEM, que dirige Pedro Haces Barba, enfrenta acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, nos habla al respecto.
En otro tema:
En el desfile de conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, aparecieron juntos varios líderes en una demostración de fuerza y alineamiento político.