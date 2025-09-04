La extorsión, un problema difícil de erradicar pese a los esfuerzos del Gobierno, tiene un nuevo ingrediente: el papel de los sindicatos que han adoptado prácticas de este delito. La CATEM, que dirige Pedro Haces Barba, enfrenta acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, nos habla al respecto.

En otro tema:

En el desfile de conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, aparecieron juntos varios líderes en una demostración de fuerza y alineamiento político.