Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

Declaran monumento “La Costurera” de la colonia Obrera como Patrimonio Cultural e Histórico de la CDMX

Declaran monumento “La Costurera” de la colonia Obrera como Patrimonio Cultural e Histórico de la CDMX

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen un proyecto de ley de financiación provisional para intentar evitar el cierre administrativo del gobierno estadounidense.

La posibilidad de que los republicanos en el Senado aprueben la medida este mismo viernes estaba en el aire, a causa de las divergencias internas.

Ambas cámaras entran en receso la próxima semana y vuelven a trabajar el 29 de septiembre.

El año fiscal estadounidense se termina el 30 de septiembre, con lo cual los riesgos de un "shutdown" (cierre) son elevados.

Lee también

¿Qué pasa si hay un cierre del gobierno en EU?

Un cierre del gobierno implicaría en primer lugar dejar en suspenso las operaciones no esenciales, con licencias sin sueldo que podrían afectar a cientos de miles de empleados públicos.

El proyecto de ley de la Cámara fue aprobado con 217 votos a favor y 212 en contra.

Solo un demócrata de la Cámara respaldó la llamada "resolución continua", mientras que dos republicanos se unieron a los demócratas para oponerse al proyecto.

Los demócratas en el Senado han declarado que bloquearán la medida hasta que los republicanos accedan a negociar con ellos.

Los republicanos del presidente Donald Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido a las reglas del Senado tendrán que convencer al menos a siete senadores demócratas para que voten a favor de su presupuesto.

Lee también

Los republicanos de la Cámara presentaron el proyecto de ley a principios de esta semana para financiar agencias federales hasta el 21 de noviembre, mientras incluyen fondos para más seguridad a funcionarios gubernamentales.

"El proyecto de ley de gastos exclusivo de los republicanos de la Cámara no cumple con las necesidades del pueblo estadounidense y no hace nada para detener la crisis de atención médica que se avecina", dijeron el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en una declaración conjunta publicada el martes.

La última vez que el Congreso enfrentó un cierre, en marzo de este año, los republicanos se negaron a negociar con los demócratas sobre recortes presupuestarios generalizados y el despido de miles de empleados federales, pero los demócratas accedieron finalmente a no votar en contra del presupuesto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

USCIS. Foto: iStock

¿Cómo crear una cuenta en línea en USCIS y qué trámites se pueden hacer desde ahí?

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?