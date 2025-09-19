Reprimen con gases y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Agentes federales y manifestantes se enfrentaron este viernes frente a las instalaciones de Inmigración en Broadview, en el oeste de Chicago, en la cuarta manifestación en varias semanas contra la 'Operación Midway Blitz' del presidente Donald Trump.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrastraron y derribaron a los manifestantes frente al edificio, mientras una multitud bloqueaba la entrada al estacionamiento, denunciaron activistas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE.UU. informó sobre la detención de tres personas.

Lee también Trump pide al Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El gas lacrimógeno disparado por agentes federales llena el aire durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden frente a un centro de tramitación de inmigración el 19 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois. Los manifestantes protestaban por el reciente aumento de la actividad del ICE en el área de Chicago, como parte de la campaña de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados en la zona, denominada Operación Midway Blitz. Foto: Scott Olson/AFP

Medios locales informaron que los agentes rociaron agentes químicos contra la gente que protestaba. Poco después de las 8:30 de la mañana, hora local, agentes federales armados que se encontraban en el techo de las instalaciones, lanzaron gas pimienta y un agente químico, que se cree era gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes mientras un vehículo intentaba salir de las instalaciones.

Por lo menos tres manifestantes fueron detenidos. Uno estaba bloqueando un vehículo antes de ser retirado físicamente por agentes que rociaron un irritante químico. Al parecer, el manifestante agarró el agente químico e intentó arrojárselo al oficial migratorio. Otro fue llevado al centro y esposado en el suelo.

Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por el noveno distrito de Illinois, declaró a medios que los agentes la empujaron y le rociaron gas.

Lee también Corte Suprema de EU autoriza al gobierno de Trump a excluir a personas trans del ejército; "es un golpe devastador", afirman

"Todos nos unimos, no dejamos pasar la camioneta. ICE entró e intentó pasarnos con el auto; casi atropellan a alguien", dijo las aspirante demócrata. "No nos movimos, nos mantuvimos firmes, y fue entonces cuando usaron las balas de pimienta y el gas lacrimógeno".

Los manifestantes afirmaron que durante toda la mañana los agentes dispararon en su contra balas de pimienta, balas de goma y granadas de humo.

"No tenemos armas, tenemos pancartas, cánticos y canciones", dijo. "Nos trataron como si fuéramos una zona de guerra", agregó Abughazaleh.

Lee también Opiniones "odiosas" sobre personas trans, podrían ser la razón para asesinar a Charlie Kirk, reporta medio Axios

Un agente federal dispara balas de pimienta contra manifestantes frente a un centro de tramitación de inmigración el 19 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois. Los manifestantes protestaban por el reciente aumento de la actividad del ICE en el área de Chicago, como parte de la campaña de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados en la zona, denominada Operación Midway Blitz. Foto: Scott Olson/AFP

Manifestantes y reporteros tuvieron que huir de la nube de humo químico, según personas presentes en el lugar. Algunos fueron vistos sentados o tumbados en el suelo, con lágrimas en los ojos.

Alrededor del mediodía, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, apareció en las puertas de las instalaciones, acompañado de agentes armados y uniformados.

Bovino dirige una segunda operación de control migratorio en el área de Chicago, denominada 'Operación general'.

Lee también EU vuelve a vetar resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto al fuego en Gaza

En un comunicado, el DHS afirmó que había más de 100 personas en la protesta, aunque un video del canal CBS News Chicago mostró solo unas pocas docenas. Dijeron que los manifestantes agredieron a las fuerzas del orden, lanzaron gases lacrimógenos, pincharon neumáticos y bloquearon la entrada del edificio, calificándolos de "alborotadores".

Otros políticos de Illinois se unieron a los manifestantes, entre ellos la vicegobernadora estatal Juliana Stratton, para denunciar la represión violenta de ICE.

"La gente está aquí para protestar pacíficamente", dijo Stratton, quien se postula al Senado. "Miren lo que hemos estado viendo en las últimas semanas aquí en Chicago. Están secuestrando a la gente de las calles, metiéndola en camionetas sin identificación y sin el debido proceso", señaló.

Lee también FOTOS: Éxodo de palestinos de la Ciudad de Gaza tras el aumento de ataques del ejército israelí

El político abundó que esta semana ha habido ataques a los derechos de la Primera Enmienda, lo cual ha generado temor.

Las instalaciones migratorias de Broadview han sido blanco de manifestantes desde el inicio de la 'Operación Midway Blitz'.

La semana pasada, los manifestantes se enfrentaron a agentes fuertemente armados con equipo militar. Algunos de ellos fueron alcanzados por agentes químicos y balas de goma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc