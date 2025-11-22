Más Información

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Reggaetón en estado puro: el Flow Fest convierte el Autódromo en su catedral con Lunay, Fuentes Prod y El Malilla

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales

Ramírez Bedolla pide a EU y Canadá proteger migración de la mariposa monarca; acusa uso de plaguicidas

Cae Guillermo “N” presunto integrante del "Sindicato 22 de Octubre" en Ecatepec; también es dirigente de agrupación de taxis irregulares

Fractura en tubería del Sistema Barrientos ocasiona fuga de agua potable en Atizapán de Zaragoza; varias casas resultan afectadas

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

El presidente de Venezuela, , afirmó este sábado que en el "norte", en referencia a Estados Unidos, tratan de decir que en "hay un régimen, un dictador", pero agregó que esto se trata de un "refrito (algo repetido)".

"En el norte tratan de decir que hay un régimen, un dictador. Lo repiten, es un refrito. En inglés creo que se dice 'refrites'", expresó Maduro al intervenir tras la presentación de la serie 'Nicolás de Yare a Miraflores'.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante llamó a hacer cineforos en las comunidades para recordar por qué "hoy por hoy" Venezuela es "indestructible" frente a "amenazas y guerras psicológicas".

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. (04/09/25) Foto: Archivo
Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. (04/09/25) Foto: Archivo

Este sábado, en la víspera de su cumpleaños, Maduro recibió felicitaciones de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados de Venezuela, quienes ratificaron su apoyo al líder chavista.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su operación 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el mandatario venezolano considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".

Ese sábado, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera en la víspera un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia este país, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

La aerolínea venezolana Avior anunció, por su parte, que mantendrá con normalidad sus vuelos nacionales e internacionales.

