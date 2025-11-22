El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que en el "norte", en referencia a Estados Unidos, tratan de decir que en Venezuela "hay un régimen, un dictador", pero agregó que esto se trata de un "refrito (algo repetido)".

"En el norte tratan de decir que hay un régimen, un dictador. Lo repiten, es un refrito. En inglés creo que se dice 'refrites'", expresó Maduro al intervenir tras la presentación de la serie 'Nicolás de Yare a Miraflores'.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante llamó a hacer cineforos en las comunidades para recordar por qué "hoy por hoy" Venezuela es "indestructible" frente a "amenazas y guerras psicológicas".

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

Este sábado, en la víspera de su cumpleaños, Maduro recibió felicitaciones de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados de Venezuela, quienes ratificaron su apoyo al líder chavista.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su operación 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el mandatario venezolano considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".

Ese sábado, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera en la víspera un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia este país, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

La aerolínea venezolana Avior anunció, por su parte, que mantendrá con normalidad sus vuelos nacionales e internacionales.

