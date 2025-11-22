Tatiana Schlossberg, nieta del ex presidente John F. Kennedy, reveló el sábado que le han diagnosticado cáncer terminal y que un médico le ha dicho que le queda menos de un año de vida.

La mujer de 35 años escribió que el año pasado le diagnosticaron leucemia mieloide aguda con una rara mutación conocida como Inversión 3, una anomalía genética que se encuentra en menos del 2% de los casos de LMA, informó en un texto en The New Yorker.

“No podía creer que estuvieran hablando de mí”, escribió Schlossberg. “Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía”.

“Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme viva durante un año, tal vez”, escribió.

Periodista ambiental, es la segunda hija de la exembajadora estadounidense Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg. Tatiana Schlossberg y su esposo, George Moran, tienen un hijo de 3 años y una hija de 1.

“Toda mi vida he intentado ser buena, buena estudiante, buena hermana y buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enojar ni disgustar”, escribe. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no puedo hacer nada para detenerla”.

