Durante 40 años, el doctor y tanatólogo, Federico Rebolledo, acompañó a pacientes con enfermedades degenerativas o terminales (y a sus familias) en el difícil tránsito de enfrentar el dolor y la cercanía de la muerte.

Un día, él mismo fue diagnosticado con cáncer terminal y, entonces, debió enfrentar la situación con sus propias enseñanzas, lo cual no fue nada fácil.

Todo esto quedó registrado en el documental El último viaje, dirigido por Rodolfo Santa María Troncoso, el cual estrena este fin de semana en salas alternativas como la Cineteca Nacional.

En algunas escenas el propio doctor bromea con su situación: “puedo hacer en este lugar mi tanato shower, armar una fiesta, invitar a mis amigos, despedirme de todos, echarme unos chupitos y…, gracias que vine”.

Y en otras, se le ve padecer la negación de su situación, la confusión, el dolor de su gente cercana y la preparación para la llegada de lo inevitable.

“La muerte es un tema que nos atraviesa a todos. Cuando conozco a Federico es un loco que hablaba de la muerte para que la gente la pensara, pero era un luchador contra el dolor en los enfermos terminales”, cuenta Santa María.

El cineasta y el doctor habían comenzado a hacer una cinta sobre el trabajo que hacía este último, cuando llegó el diagnóstico fatal. El realizador entonces se alejó, hasta que el propio Rebolledo lo instó a seguir adelante.

“Todo fue muy rápido, fueron ocho meses (hasta la muerte)”, comenta Valeria, hija del tanatólogo, que en su carrera atendió más de 2 mil casos.

“Él todo la racionalizaba y yo le decía, ‘ok, sí, pero estamos tú y yo aquí, ¿qué hacemos?’ Me acuerdo que en su recetario siempre se preocupó por el cuidador y en el reverso de la receta ponía que el cuidador no debía dejar de hacer su vida por cuidar a otro. Le dije que eso debía borrarlo y lo hizo”, narra.

Durante el proceso la cámara siempre estuvo. Si había cosas éticas que de pronto llegaban a Santa María, pero la familia del doctor siempre vio que el cineasta se acercó con respeto.

“Llegué a pensar que yo era como una especie de zopilote, incluso antes de que él enfermara”, reconoce el cineasta, “a él le gustaba ayudar y estar en el escenario, lamentablemente no vio el documental, pero creo estaría orgulloso”.

El último viaje es una reflexión, comenta Valeria, sobre el hecho de que una persona debe decidir cómo dejar la vida.

En México, la capital nacional fue la primera entidad en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008, a la que se han sumado otras 14 como Coahuila, Michoacán, Guanajuato, el EdoMex, Oaxaca y Tlaxcala, firmando más de 10 mil personas el documento respectivo.

De acuerdo con un artículo en la página oficial del Gobierno de México, en la CDMX, mujeres, solteros y personas mayores son los más interesados en tener una muerte digna si padecen de alguna enfermedad terminal.