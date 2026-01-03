Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron capturados por las fuerzas militares estadounidenses. El mandatario precisó que el traslado hacia Nueva York se hacía a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7).

Durante una rueda de prensa, Trump ofreció algunos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Además, indicó que su país se encargará de gerenciar a Venezuela mientras se concreta una transición.

Lee también Captura de Nicolás Maduro: Delta Force, la unidad de élite de EU que detuvo al líder chavista en Venezuela

USS Iwo Jima (LDH-7), el centro de custodia temporal de Maduro

El USS Iwo Jima (LDH-7) es un navío de la Armada de los Estados Unidos que se convirtió en el centro de atención global por ser el centro de custodia temporal del exmandatario venezolano. Se trata de un buque de 257 metros de eslora y más de 40 mil 500 toneladas de desplazamiento.

Esta nave es el séptimo buque de la clase Wasp, columna vertebral de la proyección de poder anfibio de la Marina estadounidense. Está diseñado como un buque multipropósito que puede llevar a bordo una combinación de más de 30 aeronaves, con una amplia cubierta de vuelo y hangares, lo que hizo que esta embarcación fuera esencial para la misión por la posibilidad de recibir a los helicópteros de operaciones especiales que trasladaron a Maduro desde Caracas.

A esto se suma la capacidad de transportar hasta mil 894 marines junto con sus vehículos y equipos. Asimismo, les permiten desplegarse a tierra con lanchas de desembarco o con aeronaves.

Lee también Aeronave que traslada a Maduro a EU habría hecho una escala en Puerto Rico por "emergencia médica" del líder venezolano, reportan

Historia

El buque USS Iwo Jima (LDH-7), con el lema "Uncommon Valor (Valor Incomún)", tiene una amplia trayectoria operativa que va desde combates hasta asistencia en desastres naturales. Comisionado en 2001, cuando hizo su primer despliegue, participó en la Operación Libertad Iraquí, insertando marines en el norte de Irak.

En 2005, lo enviaron al Golfo de México tras el paso del huracán Katrina, navegó por el río Mississippi hasta Nueva Orleans, para servir como centro de comando principal. Además, operó como el único aeródromo completamente funcional de la región para operaciones de helicópteros.

También se usó para evacuar a civiles estadounidenses en el Líbano en 2006, despliegues de seguridad en el Golfo Pérsico y en el Caribe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc