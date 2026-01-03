Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones libertarias me impiden callar"

Maduro llegará hoy a Nueva York; será trasladado a una prisión federal, reporta CNN

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, resultaron capturados por las fuerzas militares estadounidenses. El mandatario precisó que el traslado hacia Nueva York se hacía a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7).

Durante una rueda de prensa, Trump ofreció algunos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Además, indicó que su país se encargará de gerenciar a mientras se concreta una transición.

USS Iwo Jima (LDH-7), el centro de custodia temporal de Maduro

El USS Iwo Jima (LDH-7) es un navío de la Armada de los Estados Unidos que se convirtió en el centro de atención global por ser el centro de custodia temporal del exmandatario venezolano. Se trata de un buque de 257 metros de eslora y más de 40 mil 500 toneladas de desplazamiento.

Esta nave es el séptimo buque de la clase Wasp, columna vertebral de la proyección de poder anfibio de la Marina estadounidense. Está diseñado como un buque multipropósito que puede llevar a bordo una combinación de más de 30 aeronaves, con una amplia cubierta de vuelo y hangares, lo que hizo que esta embarcación fuera esencial para la misión por la posibilidad de recibir a los helicópteros de operaciones especiales que trasladaron a Maduro desde Caracas.

A esto se suma la capacidad de transportar hasta mil 894 marines junto con sus vehículos y equipos. Asimismo, les permiten desplegarse a tierra con lanchas de desembarco o con aeronaves.

Historia

El buque USS Iwo Jima (LDH-7), con el lema "Uncommon Valor (Valor Incomún)", tiene una amplia trayectoria operativa que va desde combates hasta asistencia en desastres naturales. Comisionado en 2001, cuando hizo su primer despliegue, participó en la Operación Libertad Iraquí, insertando marines en el norte de Irak.

En 2005, lo enviaron al Golfo de México tras el paso del huracán Katrina, navegó por el río Mississippi hasta Nueva Orleans, para servir como centro de comando principal. Además, operó como el único aeródromo completamente funcional de la región para operaciones de helicópteros.

También se usó para evacuar a civiles estadounidenses en el Líbano en 2006, despliegues de seguridad en el Golfo Pérsico y en el Caribe.

