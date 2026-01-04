Más Información
Miami. El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.
“La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente, no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.
“Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.
EU trabajará con Venezuela si líderes toman las “decisiones adecuadas”, revela Rubio; Delcy Rodríguez sustituye a Maduro
