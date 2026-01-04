Más Información

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Papa León XIV pide garantizar soberanía y paz en Venezuela tras detención de Maduro

Ella es Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

“México debe dar prioridad a la negociación del T-MEC”, dicen especialistas en medio de crisis por Venezuela

AMLO sale del retiro en apoyo a Maduro; lo tunde la oposición

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

A Pemex le sale más barato importar que producir

Miami. El secretario de Estado de EU, , aseguró este domingo que , vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de , quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

“La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente, no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.

“Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los que hizo”, manifestó el secretario.

