Mérida, Yucatán.- El gobierno municipal de la llamada Blanca Mérida firmó un Convenio de Coordinación de la Zona Metropolitana de Mérida que permitirá acceder a inversiones, asistencia técnica y programas en temas como movilidad, medio ambiente, seguridad, economía e infraestructura que se traducirán en obras, servicios y oportunidades para transformar vidas, mediante una gobernanza con participación ciudadana.

La Zona Metropolitana de Mérida está conformada por 14 municipios: Mérida, Kanasín, Conkal, Umán, Acanceh, Chicxulub Pueblo, Ixil, Hunucmá, Samahil, Timucuy, Tixkokob, Tixpehual, Ucú y Progreso que requieren de una coordinación efectiva y de soluciones compartidas en servicios, infraestructura, movilidad y desarrollo económico, mencionó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada (PAN).

Dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Mérida concentra el 71.6 por ciento de la población de esta región, lo que "nos obliga a ejercer un liderazgo colaborativo. Hoy, más que nunca, nuestra urbe demanda planeación seria, participación ciudadana y alianzas estratégicas. En Mérida somos aliados de todo lo que signifique el bienestar de la gente”, aseveró.

Además, en su mensaje aseguró que "más allá de fronteras, tenemos que pensar en cómo crecer de forma ordenada, planificada y con visión compartida. Lo que pasa en un municipio impacta en todos los demás, por ello la instalación de esta instancia que representa un paso importante para alcanzar acuerdos con una condición indispensable, el pleno respeto a las facultades y a la autonomía de cada municipio”.

Patrón Laviada en la ceremonia de la firma del convenio, consideró que la visión metropolitana se construye en conjunto, con corresponsabilidad, y para "el ayuntamiento de Mérida es fundamental colaborar, acordar y trabajar con otros municipios y los gobiernos estatal y federal, en beneficio de sus habitantes".

Con la representación de los municipios que integran la Zona Metropolitana de Mérida, la presidenta municipal de la capital de Yucatán mencionó que cada comunidad tiene particularidades que las hacen únicas e irrepetibles, pero que todas comparten el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de miles de familias que las habitan.

También la alcaldesa destacó que su administración colabora, comparte lo que sabe hacer bien y aprende de otras experiencias para construir soluciones reales a la altura de las necesidades de la comunidad, siempre impulsando la justicia social, para que nadie se quede atrás y haya piso parejo para todos.

Y especificó: “Desde Mérida reiteramos nuestra disposición de seguir construyendo soluciones conjuntas. Queremos una zona metropolitana que se desarrolle en orden, con planeación, donde siempre se apoye el crecimiento sustentable de nuestras comunidades, pensando en los que vienen después de nosotros, siendo responsables en la toma de decisiones.

"Así que estaremos colaborando y cuenten con nosotros para ser equipo por esta metrópoli que además amamos profundamente y de la que nos sentimos tan profundamente orgullosos”.

Este convenio es una herramienta de desarrollo que permitirá a los integrantes de la zona acceder a inversiones, asistencia técnica y programas en temas como movilidad, medio ambiente, seguridad, economía e infraestructura, que se traduzcan en obras, servicios y oportunidades para transformar vidas mediante una gobernanza con participación ciudadana.

La alcaldesa signó el convenio junto con el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Víctor Hoffman Aguirre; el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Irak Greene Marrufo y los representantes de los 14 municipios que integran la zona.

