El miércoles 6 de agosto, se registraron disturbios antes de un concierto de Damas gratis realizado en el Movistar Arena de Bogotá. El evento, que congregó a cientos de asistentes, terminó siendo cancelado por razones de seguridad tras enfrentamientos dentro y fuera del recinto.

La situación derivó en desórdenes, actos de violencia, intento de ingreso forzado al lugar y la muerte de un joven identificado como Sergio Blanco, presuntamente atropellado por un vehículo; otras cinco personas resultadron heridas.

Esto pasó en Damas Gratis con las hinchadas que trataron de meterse por la puerta 5, por eso el concierto queda aplazado… duele ver esto… ¿cómo lo vivieron ustedes? pic.twitter.com/BFOOJFj7to — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los disturbios comenzaron cuando la organización del evento se vio sobrepasada por el comportamiento de algunos asistentes, lo que obligó a la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional para controlar la situación y permitir la evacuación segura del público.

Por su parte, Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, aseguró a Caracol Radio que los disturbios comenzaron cuando un grupo de personas forzó una de las puertas del recinto para entrar a la fuerza al concierto.

Fuimos al Movistar arena a ver damas gratis no somos barristas…!! Queríamos gozarnos un concierto más en nuestras vidas y pasa esto…!!! pic.twitter.com/4nPcOYMWBj — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

“El PMU y otras entidades revisaron el evento, pero los desadaptados violentaron la puerta 5, entraron sin boleta y no venían a ver el concierto sino a crear momentos difíciles dentro del recinto, pero que se pudieron controlar rápidamente”, afirmó el gerente.

Lee también James Rodríguez y su gesto tras vencer a Chicharito Hernández; el colombiano mostró su clase

Por otro lado, Diego González, líder Distrital de la barra ‘Guardia Albirroja’ de Independiente Santa Fe, aseguró que consideró insuficientes las medidas de seguridad y dijo que advirtió con antelación a la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre los riesgos de seguridad que implicaba la realización del concierto.

🚨ATENCIÓN: Miren este video donde se ve a Liceth Martínez Peláez tirando puñaladas a diestra y siniestra contra todas las personas que estaban presentes en el Movistar Arena. No es una Santa Paloma. https://t.co/GupoSNgTq9 pic.twitter.com/VO2ZlaB1uU — Catalina (@CataPedraza08) August 7, 2025

"Nosotros, por ejemplo, en nuestra barra hemos organizado conciertos de este tipo de música solamente para integrantes de la barra. Sabemos lo complejo que es mezclar piezas de diferentes equipos”, señaló en declaraciones aW Radio.

Lee también Un corredor muere en el Medio Maratón de Bogotá; se desplomó a 200 metros de la meta

En redes sociales, usuarios han compartido fotos y videos del momento de los disturbios. Algunos señalan a una mujer que, aparentemente, tenía un arma blanca y estaba intentando atacar a varias personas minutos antes del concierto. En otro clip, se ve a la gente tumbando la entrada para ingresar al Movistar Arena.

Hasta ahora me entero que hay un grupo musical llamado “Damas Gratis” y buscando me di cuenta que es una banda de cumbia argentina con canciones que corean las barras bravas. Vinieron a Bogotá a tocar y el concierto terminó en caos y muerte: puñaladas, heridos, sillas volando y… pic.twitter.com/aogSQOSoY4 — LatamBuzz (@LatamBuzz) August 7, 2025

"Fue una batalla campal aquí en el Movistar Arena", comentaron usuarios en redes. En otros videos se ve a gente gritando y peleando desde las tribunas. Muchos incluso llegaron a los golpes, no solo con puños y patadas sino usando sillas y otros elementos contundentes.

Actualmente, se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables de los actos violentos y determinar si hubo o no omisiones en la organización y supervisión del evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm