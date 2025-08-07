Más Información
Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU
Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos
En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos
Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño
Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernandito en Los Reyes La Paz
El miércoles 6 de agosto, se registraron disturbios antes de un concierto de Damas gratis realizado en el Movistar Arena de Bogotá. El evento, que congregó a cientos de asistentes, terminó siendo cancelado por razones de seguridad tras enfrentamientos dentro y fuera del recinto.
La situación derivó en desórdenes, actos de violencia, intento de ingreso forzado al lugar y la muerte de un joven identificado como Sergio Blanco, presuntamente atropellado por un vehículo; otras cinco personas resultadron heridas.
De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los disturbios comenzaron cuando la organización del evento se vio sobrepasada por el comportamiento de algunos asistentes, lo que obligó a la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional para controlar la situación y permitir la evacuación segura del público.
Por su parte, Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, aseguró a Caracol Radio que los disturbios comenzaron cuando un grupo de personas forzó una de las puertas del recinto para entrar a la fuerza al concierto.
“El PMU y otras entidades revisaron el evento, pero los desadaptados violentaron la puerta 5, entraron sin boleta y no venían a ver el concierto sino a crear momentos difíciles dentro del recinto, pero que se pudieron controlar rápidamente”, afirmó el gerente.
Lee también James Rodríguez y su gesto tras vencer a Chicharito Hernández; el colombiano mostró su clase
Por otro lado, Diego González, líder Distrital de la barra ‘Guardia Albirroja’ de Independiente Santa Fe, aseguró que consideró insuficientes las medidas de seguridad y dijo que advirtió con antelación a la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre los riesgos de seguridad que implicaba la realización del concierto.
"Nosotros, por ejemplo, en nuestra barra hemos organizado conciertos de este tipo de música solamente para integrantes de la barra. Sabemos lo complejo que es mezclar piezas de diferentes equipos”, señaló en declaraciones aW Radio.
Lee también Un corredor muere en el Medio Maratón de Bogotá; se desplomó a 200 metros de la meta
En redes sociales, usuarios han compartido fotos y videos del momento de los disturbios. Algunos señalan a una mujer que, aparentemente, tenía un arma blanca y estaba intentando atacar a varias personas minutos antes del concierto. En otro clip, se ve a la gente tumbando la entrada para ingresar al Movistar Arena.
"Fue una batalla campal aquí en el Movistar Arena", comentaron usuarios en redes. En otros videos se ve a gente gritando y peleando desde las tribunas. Muchos incluso llegaron a los golpes, no solo con puños y patadas sino usando sillas y otros elementos contundentes.
Actualmente, se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables de los actos violentos y determinar si hubo o no omisiones en la organización y supervisión del evento.
Condenan por abuso sexual al padre de los "niños perdidos de la selva" en Colombia; podría pasar 16 años en la cárcel
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
acf/mgm