Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Niegan amparo a excolaboradora de Silvano Aureoles por caso de cuarteles en Michoacán; Villegas Pineda sigue presa

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este sábado su esperanza de que "pronto" el líder opositor venezolano, Edmundo González, se incorpore a la mesa de negociaciones del como gobernante de una "democrática".

"@mercosur es integración con y libertad. Esperamos ver pronto a @EdmundoGU en esta mesa, construyendo oportunidades para el pueblo venezolano. Sin democracia, la gente paga el precio. Siempre estaremos del lado de la libertad", escribió Mulino en su cuenta de X.

Durante su intervención en la Cumbre del Mercado Común del Sur que se celebra en Brasil, el jefe de Estado panameño recordó que en el Banco Nacional de Panamá reposan bajo custodia las actas de las elecciones del 28 de julio de 2024 que, asegura la oposición venezolana, dan el triunfo de las presidenciales a Edmundo González.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia participa en una rueda de prensa este sábado, en el Palacio de San Martín, sede de la cancillería en Buenos Aires. Foto: EFE
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia participa en una rueda de prensa este sábado, en el Palacio de San Martín, sede de la cancillería en Buenos Aires. Foto: EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido en los comicios de julio de 2024, sin mostrar las actas electorales que lo acrediten.

Mulino manifestó ante sus colegas suramericanos que espera "en su momento" poder entregar las actas electorales "con un abrazo" a González Urrutia, "cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática".

"Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, terminando esa penosa suspensión a la hermana República (de Venezuela) y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso".

El presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, posan para una foto familiar durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, posan para una foto familiar durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP

A juicio del presidente panameño, "es una pena" que una nación "llena" en recursos humanos y naturales como es Venezuela esté suspendida del Mercosur "por no respetar los principios democráticos".

Venezuela se integró al Mercosur en 2012 pero en diciembre de 2016 fue suspendida porque incumplía algunas obligaciones de la alianza, un aislamiento que aumentó en agosto de 2017, cuando el bloque aplicó una "suspensión política" por considerar que "ocurrió una grave ruptura del orden democrático" en el país.

La decisión del bloque latinoamericano se dio un día después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela -un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno- en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, pese al rechazo de la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Mulino firmó, junto a sus colegas de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y de autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela "reestablecer" el orden democrático "por medios pacíficos" y garantizar el "respeto irrestricto a los derechos humanos".

