Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones

Sin rastro de catedrático, tras detención en Nuevo León

Robo de identidad no cesa; suben reclamos a la banca

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

Congresistas de EU llegan a Dinamarca en visita de apoyo por caso Groenlandia; hay demócratas y republicanos en el grupo

La Habana.- El presidente de , Miguel Díaz-Canel, advirtió a Estados Unidos que no habrá entendimiento posible ni negociación con "coerción" e indicó que su país está dispuesto al "diálogo", pero en "igualdad" y con "respeto".

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en el discurso central del acto de homenaje a los 32 cubanos muertos en la operación militar estadounidense del pasado día 3 que culminó con la captura del presidente de , Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Cuba no amenaza ni desafía", aseguró el presidente cubano, quien sin embargo agregó que, de ser agredida, la isla se defendería con igual "fiereza" que en las guerras independentistas contra España o en previas agresiones de Estados Unidos.

Cubanos marchan ante embajada de EU tras homenaje a militares muertos

Este viernes, miles de cubanos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en el segundo día de las honras fúnebres de 32 militares muertos en Venezuela durante la sorpresiva operación que concluyó con el arresto de Maduro.

La manifestación encabezada por Díaz-Canel, se convirtió en una demostración de fuerza popular luego de que el presidente de EU, Donald Trump, amenazara y le exigiera al gobierno cubano ceder a sus presiones antes de que sea “tarde” y ante un presumible recorte de los envíos del vital petróleo venezolano a la isla.

Los manifestantes portaban banderas cubanas y venezolanas, así como carteles exigiendo el regreso del dirigente socialista al poder. Rezaban “Devuelvan a Maduro” y “Libertad al presidente Maduro”.

La concentración se realizó en la “Tribuna Antiimperialista”, una plaza contigua a la embajada de Estados Unidos, y de allí pasará a ser un desfile que los cubanos llaman “marcha combatiente”, una costumbre que nació en los tiempos del fallecido líder Fidel Castro. *Con información de AP

