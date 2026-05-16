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acordaron establecer consejos de comercio e inversión, comprometiéndose en principio a igualar las del otro país de forma recíproca, informó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado, tras la cumbre entre los presidentes de EU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping.

“Ambas partes utilizarán el Consejo de Comercio como foro para debatir cuestiones como la reducción de aranceles sobre productos específicos”, declaró el Ministerio de Comercio de China en un comunicado el sábado, sin ofrecer más detalles.

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Las dos mayores economías del mundo también lograron avances en el comercio agrícola y la industria aeronáutica, añade el comunicado.

“Ambas partes han llegado a acuerdos sobre la compra de aeronaves por parte de China a Estados Unidos y sobre la garantía por parte de Estados Unidos del suministro de motores y componentes de aeronaves a China, y han acordado seguir impulsando la cooperación en áreas relacionadas”, dice el documento.

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