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Washington.- El portaaviones Gerald R. Ford llegó este sábado al puerto de Norfolk, en Virginia, después de 11 meses de despliegue, el más largo desde la Guerra de Vietnam, tras apoyar el operativo de Estados Unidos en y en la captura del que fuera presidente de , Nicolás Maduro.

El portaaviones más grande del mundo, que llegó con 5 mil militares a bordo, fue recibido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien elogió el papel de la tripulación en estos meses.

El Gerald R. Ford estuvo un total de 326 días navegando, batiendo un récord desde la Guerra de Vietnam.

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Los únicos despliegues más largos fueron el del Midway en 1973, con 332 días, y el del Coral Sea en 1965, con 329 días, según US Naval Institute News, un medio de comunicación del Instituto Naval de los Estados Unidos.

La travesía del Gerald R. Ford comenzó el pasado 24 de junio como un despliegue en tiempos de paz con escalas en el Mediterráneo y el mar del Norte, pero este plan se vio alterado el pasado mes de octubre cuando estaba en el puerto de Split, en Croacia.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y su esposa reciben a marineros tripulantes del portaviones Gerald R. Ford (16/05/2026). Foto: @SecWar.
El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y su esposa reciben a marineros tripulantes del portaviones Gerald R. Ford (16/05/2026). Foto: @SecWar.

Entonces Pete Hegseth ordenó que se dirigiera al Caribe, en plenos rumores de algún tipo de intervención militar en Venezuela, que terminaría produciéndose el 3 de enero de este año y que culminó con Maduro encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

Más tarde, y tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, el Gerald R. Ford fue enviado a Medio Oriente como parte del despliegue militar estadounidense.

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Durante estos 11 meses, el portaaviones sufrió algunos contratiempos, como un incendio importante a bordo y fallos recurrentes en el sistema de tuberías, que pusieron en cuestión la duración de la misión.

Incluso se ha llegado a plantear cómo ha podido afectar a la tripulación que no estaba mentalmente preparada para una travesía tan prolongada.

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