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El gobierno de Venezuela informó este sábado que deportó al exministro y empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país, según informó el Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Saab es acusado de ser el presunto testaferro del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.
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