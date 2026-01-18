En redes sociales, usuarios reportaron que una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Hasta las 19:50 horas de este domingo 18 de enero no se ha pronunciado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ni ninguna autoridad mexicana.

Esta fue la ruta del avión militar de EU que aterrizó en Toluca

De acuerdo con Flightradar24, plataforma global que da seguimiento a vuelos para mostrar tráfico aéreo de todo el mundo, un avión Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En un monitoreo realizado por EL UNIVERSAL, se detectó que la aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas a las 11:50 horas, y arribó a la capital mexiquense a las 14:46 horas.

Lee también Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

La aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas a las 11:50 horas, y arribó a la capital mexiquense a las 14:46 horas. Foto: Flightradar24

Con matrícula 08-5726, el avión partió de Toluca la mañana de este domingo y aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas.

El avión partió de Toluca la mañana de este domingo y aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas. Foto: Flightradar24

Según la plataforma, antes de viajar a México, el avión realizó al menos ocho vuelos en territorio estadounidense. La mayoría de ellos partieron de las bases militares de Dyess y de Warner Robins, ubicada en el estado de Georgia; en tres de estos vuelos el destino fue el Aeropuerto Regional de Middle Georgia, en el resto, la aeronave regresó al mismo punto de donde despegó o no hay registro del destino.

Lee también GN y Ejército incineran cuatro plantíos de marihuana en Chiapas; superficie era de casi 10 metros cuadrados

Lockheed Martin, empresa global de industria aeroespacial y militar, señala en su plataforma que el C-130J Super Hercules es equipo que puede emplearse para realizar evacuación médica y reabastecimiento aéreo hasta extinción de incendios y ayuda humanitaria.

“Cumple cualquier misión, en cualquier lugar. Respaldado por una línea de producción de confianza, una cadena de suministro global y una interoperabilidad fluida con las fuerzas aliadas, el Super Hercules combina un rendimiento comprobado con una capacidad y una seguridad inigualables en cada misión”, subraya.

La empresa segura que este modelo está en servicio en 23 países.

En diciembre, Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una solicitud para autorizar el ingreso a territorio nacional de personal de los Navy SEAL’s y del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, con el objetivo de participar en entrenamientos en Campeche. La petición también contemplaba el permiso para la salida de militares mexicanos al extranjero, a fin de que participaran en actividades de capacitación en Camp Shelby, Mississippi.

De acuerdo con un comunicado de la Cámara alta, en caso de obtener la autorización del Senado, los militares estadounidenses ingresarían a México a bordo de una aeronave militar Hércules C-130, con arribo previsto al Aeropuerto Internacional de Toluca el 12 de enero. Esta aeronave es una versión anterior del “Super Hércules” registrado por Flightradar24 los días 18 y 19 de enero.

No obstante, el pasado 3 de enero, el Senado suspendió la sesión extraordinaria en la que se discutiría la aprobación de la solicitud presidencial, sin que se fijara una nueva fecha. La decisión se tomó poco después de la operación de Estados Unidos en México para extraer a Nicolás Maduro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv