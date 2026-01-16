Ecatepec de Morelos.- “Hay resultados muy contundentes”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que Estados Unidos declaró que "el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable" y exigió a México resultados "concretos y verificables" contra los cárteles, fentanilo y armas.

En su conferencia mañanera de este viernes 16 de enero en Ecatepec, Sheinbaum Pardo desconoció por que el Departamento de Estado hizo este señalamiento e insistió en que Estados Unidos debe hacer su parte en temas como el tráfico de armas y campañas contras las adicciones.

“Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México”, expreso al reconocer los trabajos del gabinete de Seguridad.

Entre las acciones, la Mandataria federal destacó la reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos; la incautación de cerca de 320 toneladas de drogas como cocaína y metanfetaminas, de esas 51 fueron en la mar.

“El otro resultado: disminución del 40% de los homicidios dolosos en México. Si no estuviera funcionando la estrategia, pues no tendríamos una reducción del 40% de reducción de homicidios dolosos desde que entramos al gobierno”.

Insistió seguir trabajando y colaborando con respeto mutuo y responsabilidad compartida: “A ellos también les toca una parte, una compaña intensa para reduicir el consumo de drogas en jóvenes estadounidense, del otro lado también tiene que haber su parte”.

“Ellos tienen que hacer su parte también, reducir el tráfico de armas a México; campañas educación, lo que tengan que desarrollar integralmente para disminuir el consumo de drogas; la detención de la distribución de drogas allá; el lavado de dinero allá; y hasta ahora hemos colaborado y nos hemos coordinado muy bien”, agregó.

En un comunicado, el Departamento estadounidense de Estado dijo que se "deben seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan nuestra frontera común".

Informó que "tras la llamada entre el presidente Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum a principios de esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, conversaron el jueves por teléfono para abordar los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

Los secretarios reafirmaron la importancia de la alianza entre Estados Unidos y México, basada en el respeto mutuo a la soberanía, al tiempo que reconocieron que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas".

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental publicó en X que "Estados Unidos

dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera".

En el comunicado se menciona que se acordó "dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza".

Además de que "el secretario Rubio y el secretario de Relaciones Exteriores de la Fuente también acordaron convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., en febrero, para conmemorar el primer aniversario del inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Esta reunión de alto nivel brindará la oportunidad de evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración" y acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza.

