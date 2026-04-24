Washington.— El presidente Donald Trump ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz, mientras que el diario The New York Times informó que Mojtaba Jamenei, líder supremo iraní, resultó gravemente herido en el ataque con el que EU e Israel iniciaron la guerra, el 28 de febrero, pero está “mentalmente lúcido”.

Trump también anunció que un alto el fuego en Líbano se extenderá por tres semanas.

La orden de Trump a la Marina, publicada en Truth Social, se produjo poco después de que las fuerzas armadas de EU incautaron el jueves otro buque petrolero vinculado al contrabando de petróleo iraní, lo que elevó la tensión en una disputa con Teherán por el estrecho de Ormuz.

“He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y matar cualquier embarcación, por pequeña que sea (...) que esté poniendo minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, publicó Trump, y añadió que los barreminas estadounidenses “están despejando el estrecho ahora mismo”. “Por la presente ordeno que esa actividad continúe, ¡pero al triple!”, agregó el mandatario.

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La decisión de extender una pausa en los combates entre Israel y Hezbolá en Líbano se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre representantes de Israel y Líbano.

Mientras tanto, aún se desconoce cuándo, o si Estados Unidos e Irán se reunirán nuevamente en Paquistán, donde los mediadores intentan reunir a delegaciones de ambos países para alcanzar un acuerdo diplomático que ponga fin a ese conflicto.

Las negociaciones, previstas en un principio para esta semana, no se han concretado. Irán insiste en que no asistirá hasta que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de puertos y embarcaciones iraníes. Washington insiste en que no participará hasta que Teherán abra el estrecho al tráfico internacional.

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Según el Times, a Jamenei “lo han operado tres veces de una pierna y está a la espera de una prótesis”. También ha sido intervenido en “una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla”. Sin embargo, “mantiene la lucidez mental” y “está activo”.

Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria no lo visitan, pero el presidente Masoud Pezesh- kian, que es cirujano cardiaco, ha participado en su atención, según el diario.

Integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní supuestamente abordando un barco que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

En un mensaje publicado en X, Jamenei denunció “operaciones mediáticas del enemigo” que, “al manipular la opinión pública, buscan socavar la unidad y la seguridad nacional”.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel está “preparado para reanudar la guerra contra Irán” y afirmó que su país espera luz verde de Estados Unidos para “devolver a Irán “a la Edad de Piedra”.

“No me apresuren”

En Washington, Trump respondió “no me apresuren”, al ser cuestionado sobre cuándo terminará la guerra. “Estuvimos en Irán 18 años; estuvimos en Irak muchos años... No quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque fue algo más grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco, en la Segunda Guerra Mundial”, declaró el mandatario en la Oficina Oval a un reportero. “No me apresuren”.

Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de usar un arma nuclear contra Irán. “¿Por qué alguien haría una pregunta tan estúpida? ¿Por qué usaría un arma nuclear?”, dijo.

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También posteó que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra con Irán, pero advirtió que “el reloj corre” para Teherán ante la llegada de un tercer portaviones estadounidense a Medio Oriente.

El USS George H.W. Bush navegaba “por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos, el 23 de abril”, señaló el mando militar responsable de Medio Oriente en una publicación en X que incluía una imagen del portaviones con la cubierta repleta de cazas.

El papa León XIV, de regreso en el Vaticano luego de una gira por África, hizo un llamado a Estados Unidos e Irán para volver a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra.

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A su vez, el Departamento de Defensa difundió imágenes de video de fuerzas de Estados Unidos en la cubierta del petrolero Majestic X, un buque con bandera de Guinea, que fue incautado en el océano Índico.

La medida se produjo un día después que la Guardia Revolucionaria de la República Islámica atacó a tres buques de carga en el estrecho, capturando dos de ellos, en un asalto que generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad para la navegación a través del canal.

El influyente jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei, dijo que los tres “buques infractores ” en el estrecho estaban “sujetos a aplicación de la ley”. Datos de rastreo marítimo situaban al Majestic X en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia, aproximadamente en la misma ubicación que el petrolero Tifani, el cual fue incautado previamente por fuerzas estadounidenses. Se dirigía a Zhoushan, China.

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Trump extendió esta semana un alto al fuego para dar a la dirigencia iraní más tiempo para presentar una “propuesta unificada” sobre el fin de la guerra, al tiempo que mantiene un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. En otra publicación, Trump afirmó el jueves que una fractura de liderazgo estaba desconcertando a Irán.

“¡Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben!”, dijo Trump.

El presidente de Irán y el presidente de su Parlamento publicaron declaraciones casi idénticas en redes sociales en las que aseguraron que el país no tiene a miembros de línea dura ni moderados.

“Todos somos iraníes y revolucionarios”, afirmaron.

En otra parte del frente diplomático, Trump dijo que una segunda ronda de conversaciones entre Israel y Líbano en Washington “salió muy bien” después que produjo una extensión del alto al fuego para Israel y el grupo político-militar Hezbolá.

“Estados Unidos va a trabajar con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá”, destacó Trump en Truth Social.

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Adelantó que prevé reunirse con los líderes de Israel, Benjamin Netanyahu, y Líbano, Joseph Aoun, en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.

Según las últimas cifras oficiales, al menos 2 mil 454 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.

En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que Estados Unidos ya no garantizará la protección de Europa “a largo plazo”, por lo que insistió en la necesidad de reforzar su autonomía en defensa.

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