Berlín. Un individuo fue arrestado por la policía alemana tras arrojar un líquido rojo sobre Reza Pahlaví, heredero del sha Mohamed Reza Pahlavi, depuesto en 1979 por la revolución islámica y autoproclamado líder de la oposición iraní, durante una visita a Berlín este jueves.

Según presenció EPA-EFE, los hechos ocurrieron cuando Pahlaví salía de una rueda de prensa en la que, ante periodistas alemanes, había pedido la reanudación de lo que calificó de "intervención humanitaria" de Estados Unidos en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer un respiro al régimen en Teherán.

Un hombre se acercó a la comitiva del hijo del sha, rodeado en ese momento de agentes de seguridad y de fotógrafos, y le arrojó sin mediar palabra el líquido rojo, para ser inmediatamente inmovilizado por los guardias, que posteriormente le entregaron a la policía.

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En la acera de enfrente, entretanto, un grupo de partidarios de Pahlaví que portaban banderas del antiguo régimen imperial coreaban consignas en su apoyo.

Pahlaví aspira a encabezar un gobierno de transición en Irán tras un hipotético colapso del régimen de los ayatolás.

"Un invitado de la Conferencia de Prensa Federal fue ensuciado delante del edificio con un líquido rojo, al parecer salsa de tomate. Nuestras fuerzas detuvieron a continuación a un hombre al que se están aplicando medidas policiales. El invitado no resultó herido", informó por su parte la policía.

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🔴 | El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, fue atacado en Berlín hoy: un agresor le arrojó un líquido rojo (identificado preliminarmente como salsa de tomate) directamente desde corta distancia mientras salía de una rueda de prensa. pic.twitter.com/gF8YNAWO3o — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 23, 2026

Manifestaciones a favor y en contra de Reza Pahlaví

Varias concentraciones han sido convocadas este jueves en Berlín por la diáspora iraní, tanto a favor como en contra del heredero del sha, por lo que la policía de la capital alemana ha desplegado hoy unos 800 agentes en el distrito gubernamental.

En un explanada cerca del Parlamento alemán, decenas de personas a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví portaban banderas estadounidenses, israelíes y la imperial iraní con el león y el sol, utilizada por la oposición.

Se reunían para corear el nombre del príncipe heredero, que vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979, y pedir libertad y democracia en la República Islámica.

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"Su alteza real es la elección de los iraníes", rezaba una pancarta. En otra se leía que "el rey Reza Pahlaví es la verdadera voz del pueblo iraní", y en una tercera el lema "Make Iran great again" (Haz Irán grande de nuevo), parafraseando el lema del presidente estadounidense, Donald Trump, "Make America great again".

En otra parte del centro de Berlín, en la cercana Puerta de Brandeburgo, por contra, se desarrollaba una protesta de detractores de Pahlaví, mucho menos multitudinaria y que se juntaba con manifestantes propalestinos en contra de Israel.

En este grupo se podía ver a una mujer portando una fotografía del antiguo líder supremo, Ali Jameneí, asesinado por Israel el 28 de febrero, en el primer día de la ofensiva israel-estadounidense contra Irán, y otra que pedía "fuera Reza Pahlaví".

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"Un genocido no justifica otro" se leía en una gran pancarta con letras azules sobre blanco, "No a la guerra en Irán" o "embargo de armas contra Israel", en otras.

Todo ello transcurría mientras Pahlaví se reunía a pocos metros de distancia con diputados alemanes para instarles a hacer presión para que el Gobierno de Berlín abandone lo que calificó de política de "apaciguamiento" frente a Teherán.

Dialogar con Teherán, una "política de apaciguamiento": Pahlaví

Con anterioridad, en una rueda de prensa, Pahlaví había rechazado las negociaciones con la República Islámica con el argumento de que el pueblo iraní no quiere un "régimen descafeinado" sino una "ruptura clara" y que es una "fantasía" creer que con el gobierno actual Teherán va a comprometerse realmente con la paz.

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El hijo del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, afirmó que cualquier negociación con las autoridades religiosas en Teherán constituye una "política de apaciguamiento", y dijo esperar que nuevas manifestaciones terminen por derrocar al régimen.

Durante una conferencia de prensa, hizo un llamamiento a los gobiernos europeos, que se mantuvieron al margen de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, para que adopten nuevas medidas, desde la expulsión de embajadores iraníes hasta la asistencia a sus conciudadanos para restablecer la conexión a internet, interrumpida en varias ocasiones por el régimen.

"Las negociaciones", en el contexto de un alto el fuego entre Washington y Teherán desde el 8 de abril, se basan en la idea de que el comportamiento de los nuevos dirigentes iraníes "cambiará", declaró en la rueda de prensa.

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"No veo que eso ocurra", respondió, calificando a los actuales responsables, que sustituyeron a los que murieron en ataques estadounidense-israelíes, como "caras diferentes del mismo sistema".

Expresó su esperanza de un levantamiento popular, afirmando que "la estrategia consiste en permitir que la gente recupere el control de la calle".

El gobierno del canciller alemán Friedrich Merz no se reunirá con Pahlavi, según un portavoz en Berlín, aunque varios parlamentarios sí tenían previsto mantener conversaciones con él.

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Reza Pahlavi también acusó a los gobiernos europeos de haber "apaciguado" a la República Islámica durante décadas. Arremetió especialmente contra los medios occidentales, a los que acusa de difundir "propaganda" iraní y estar "desconectados" de la realidad del país.

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