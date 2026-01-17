Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) han auxiliado 163 partos en los últimos cuatro años y 11 meses, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

Los uniformados apoyaron a tres mujeres en el año 2020; a 47 en 2021; a 20 durante 2022; a 22 durante 2023; a 24 en 2024 y a 47 de enero a noviembre de 2025.

Los apoyos se han registrado del primero de enero de 2020 hasta el 10 de noviembre de 2025, en 13 alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Entre quienes han brindado auxilio a las mujeres en labor de parto están Ana Belén Hernández, quien lleva cinco años en las filas de la SSC y señaló que lo más complicado que ha realizado como policía de Tránsito ha sido atender un parto dentro de un automóvil en las inmediaciones de la estación del Metro General Anaya.

Aquella mañana de enero de 2025, al acercarse al auto, una mujer embarazada que estaba recostada en el asiento trasero le pidió ayuda ya que presentaba contracciones. “Primero que nada te tienes que concentrar en lo que vas hacer, porque estás apoyando a otra vida. Sí estaba nerviosa, pero bloqueé todo ese nervio para poder sacar adelante esta emergencia”, dijo.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la oficial se dio cuenta que la bebé traía el cordón umbilical atorado en el cuello. “Lo que hago es que meto mi mano y jalo a la bebé de sus pompis y es como nace, en el momento no teníamos tijeras”, recordó.

Un taxista que pasaba por la zona le ofreció el botiquín médico que traía en su coche y fue así que pudo cortar el cordón umbilical. La bebé fue envuelta en la chamarra de Hernández y minutos después, paramédicos llegaron al lugar y confirmaron la buena salud de madre e hija, después del parto.

A un año del nacimiento, la abuela de la bebé la invitó al cumpleaños de la pequeña que ayudó a nacer en la vía pública.

La oficial Lizeth Isabel Ramírez también recuerda cuando recibió a una bebé dentro de las instalaciones de la Terminal de Autobuses de Oriente, el penúltimo día del 2025.

“La mamá nos da las gracias por ayudar a su hija y tratar de sacarla adelante, y le dije que estamos para ayudarla a ella y a toda la ciudadanía”, dijo.

Aquella mañana, la integrante de la Policía Auxiliar recibió la alerta vía radio por una mujer que estaba en labor de parto en el lugar. Al llegar y ver a la madre en el piso, ahí recibió a una niña que colocó en una cobija que su compañero de turno compró en los comercios de la central camionera.

Actuar por instinto

“Uno se pone en el lugar de la mamá y di lo mejor de mí, tanto para ella como para el bebé”, expresó la oficial Jamileth Adalis, sobre el apoyo que brindó a una mujer que dio a luz dentro de un automóvil en Paseo de la Reforma.

En octubre pasado, un automovilista se detuvo frente a la uniformada que vigilaba en una rodada nocturna, y le pidió ayuda para su esposa.

“La cabecita del bebé ya estaba afuera, como a los 30 segundos le empieza a dar una contracción, le indico que puje y como a las tres contracciones llegó el bebé”, evocó.