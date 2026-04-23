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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Marina de su país destruir cualquier embarcación, aunque sea pequeña, que coloque minas en el estrecho de Ormuz.
A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense publicó que "nuestros "barredores de minas" están limpiando el Estrecho ahora mismo. Por la presente ordeno que esa actividad continúe, ¡pero con un nivel triple!".
Trump indicó que ordenó a la Marina "disparar y destruir cualquier barco, aunque sea pequeño (¡Sus barcos de guerra son TODOS, 159, en el fondo del mar!), que esté poniendo minas en las aguas del Estrecho de Ormuz".
Previamente, el Departamento de Guerra estadounidense dio a conocer que interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el océano Índico.
Lee también VIDEO: Estados Unidos intercepta y aborda un buque en el océano Índico; la embarcación sancionada trasladaba crudo iraní
mcc
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