Amazon, compañía fundada por Jeff Bezos, lanzó su nueva línea de dispositivos Echo, los cuales están pensados principalmente para soportar su inteligencia artificial (IA), Alexa+.

La nueva serie está conformada por los nuevos Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11. Al ser creados específicamente para Alexa+, nos encontramos con una nueva generación que ofrece más potencia de procesamiento, memoria, computación basada en el borde y capacidades de detección avanzadas.

Conoce los nuevos dispositivos Echo optimizados para Alexa+. Imagen: Amazon

Silicio propio y sensores inteligentes

En el corazón de estos nuevos dispositivos está el silicio personalizado de Amazon. Los chips AZ3 y AZ3 Pro incorporan un acelerador de IA diseñado para modelos edge de nueva generación.

Según la compañía, el AZ3 mejora la detección de conversaciones al potenciar el sistema de micrófonos, lo que “filtra el ruido de fondo y aumenta en más de 50% la precisión de la palabra de activación”.

El AZ3 Pro, presente en Echo Studio y en los nuevos Echo Show, suma compatibilidad con transformadores de visión y modelos de lenguaje avanzados. Todo esto se complementa con Omnisense, una plataforma de sensores que combina cámara de 13 MP, radar Wi-Fi, ultrasonidos y acelerómetros.

Conoce los nuevos dispositivos Echo optimizados para Alexa+. Imagen: Amazon

Gracias a ello, Alexa+ puede anticiparse a situaciones como avisar que el garaje quedó abierto de noche o enviar recordatorios personalizados cuando alguien entra en una habitación.

Audio premium y pantallas inteligentes

El Echo Dot Max incorpora dos altavoces y casi triplica los graves respecto al Echo Dot de quinta generación. Amazon afirma que es “el mejor Echo Dot que hemos fabricado” y lo venderá en 99.99 dólares.

Por su parte, el Echo Studio integra audio espacial y Dolby Atmos en un diseño esférico 40% más compacto. Estará disponible en 219.99 dólares.

Las pantallas inteligentes también reciben mejoras importantes. Los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 llegan con pantallas de más de un millón de píxeles, audio estéreo frontal y woofer personalizado.

Alexa ahora reconoce cuando el usuario se acerca, organiza calendarios familiares con códigos de colores y ofrece recomendaciones de bienestar en colaboración con Oura. Sus precios serán de 179.99 y 219.99 dólares, respectivamente.

Conoce los nuevos dispositivos Echo optimizados para Alexa+. Imagen: Amazon

Con esta nueva línea, Amazon busca consolidar a Alexa+ como una asistente más proactiva, capaz de adaptarse a las rutinas del hogar y ofrecer experiencias de audio y control inteligente de última generación.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no hay información sobre si llegarán a México.

