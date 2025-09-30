Amazon anunció durante su evento anual de hardware nuevas versiones de Kindle Scribe, en las que se incluye el Kindle Scribe Colorsoft, una versión del lector electrónico completamente a color y con tecnología de pantalla E Ink personalizada.

Además de que Amazon ha asegurado que este Kindle es perfecto para la lectura, también ha sido pensado para beneficiar a la productividad.

Con esta nueva versión podrás dibujar, escribir y realizar anotaciones en documentos con uno de los 10 colores de lápiz disponibles. Además, podrás resaltar tus pasajes favoritos hasta con cinco colores de resaltador.

Amazon lanza Kindle Scribe Colorsoft: cuánto costará. Imagen: Amazon

Características de los nuevos Kindle Scribe

La nueva serie de Kindle Scribe cuenta con un rediseño importante en favor de una mejor experiencia para el usuario. Por un lado, vemos que se ha eliminado el borde asimétrico en un lateral obteniendo así un aspecto similar al de una tableta.

También cuenta con pantalla de tinta electrónica antirreflejos de 11 pulgadas y con un peso más ligero: en total 400 gramos.

Por otro lado, Amazon afirma que los nuevos Kindle Scribe utilizan un sistema de iluminación frontal mejorado con pequeños LED que ayudan a reducir el tamaño de los marcos de la pantalla y a uniformizar la iluminación.

Su rendimiento también mejora la experiencia pues con el nuevo procesador de cuatro núcleos y memoria adicional ofrece una experiencia de escritura y paso de páginas más rápido (40% más rápido, según cifras de Amazon).

Las notas que realices podrás exportarlas a OneNote para seguir editándolas desde cualquier dispositivo y los Scribes podrán almacenarse en Google Drive y Microsoft OneDrive.

Amazon lanza Kindle Scribe Colorsoft: cuánto costará. Imagen: Amazon

Amazon señala que también los Kindle cuentan con funciones de IA para búsquedas ampliadas en cuadernos, con esto se pueden generar resúmenes sencillos generados por IA. Asimismo, herramientas de lectura asistidas por IA en donde podrás realizar preguntas sobre pasajes de los libros que leas.

Precio y disponibilidad

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft llegará a Estados Unidos a finales de este año, y a principios del siguiente a Alemania y Reino Unido. Aunque México aún no ha sido considerado para la llegada de los nuevos Kindle Scribe, se espera que en algún punto del próximo año puedan llegar.

El precio inicial del Kindle Scribe Colorsoft será de 629.99 dólares, es decir, unos 11 mil 500 pesos mexicanos si lo convertimos al tipo de cambio actual.

El Kindle Scribe económico tendrá un precio de 429.99 dólares, mientras que la nueva versión estándar costará 499.99 dólares.

Estas nuevas versiones de Kindle estarán disponibles a finales del 2025.

