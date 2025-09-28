Si pensabas que el modo avión solo es útil para cuando viajas, entonces debemos decirte que activarlo tiene otras ventajas al momento de usar aplicaciones como WhatsApp.

Hoy te explicamos de qué manera puedes aprovechar esta función al mandar mensajes con tus familiares o amigos.

Activar el modo avión para utilizar WhatsApp podría ser benéfico para tu privacidad. Foto: Unsplash

¿Por qué utilizar WhatsApp con el “modo avión“ activado?

El modo avión es una herramienta que los celulares, laptops, tablets y otros dispositivos electrónicos tienen. Su función es desactivar el WiFi, Bluetooth y todas las comunicaciones inalámbricas para evitar interferencias con las señales de comunicación del avión durante un viaje.

Pero, a pesar de estos cambios en la configuración, permite utilizar aplicaciones del dispositivo como la cámara, el calendario y juegos que no requieran Internet para funcionar.

En otros casos, aunque interrumpe la conexión de WiFi, el modo avión deja revisar los mensajes de WhatsApp y otras redes sociales, siempre y cuando hayan sido cargados previamente con una conexión a la red (datos móviles o WiFi.

A continuación, te compartimos sus ventajas:

Seguridad: Al tener encendido el modo avión no aparecerás “en línea” (en caso de que tengas activada esta configuración de privacidad), y de esta manera tus contactos podrán visualizar que no estás activa, sobre todo, aquellos con los que no quieres tener comunicación por varios motivos como conflictos personales u otros.

no aparecerás “en línea” (en caso de que tengas activada esta configuración de privacidad), y de esta manera tus contactos podrán visualizar que no estás activa, sobre todo, aquellos con los que no quieres tener comunicación por varios motivos como conflictos personales u otros. Privacidad: Si entras a leer ciertos mensajes con esta función activada, tus contactos no sabrán que abriste sus recados y no se les marcarán con el doble tick azul, cuya señal indica que los destinatarios ya han leído los mensajes.

Revisar chats: Si quieres encontrar algún mensaje de texto, archivo, imagen o video (previamente descargado), enlaces y otro tipo de contenido de entre tus conversaciones, el modo avión puede ayudarte a agilizar tu búsqueda al evitar que recibas notificaciones inesperadas que pudieran interrumpir tu exploración.

puede ayudarte a agilizar tu búsqueda al evitar que recibas notificaciones inesperadas que pudieran interrumpir tu exploración. Atrasar tus respuestas: Si por alguna cuestión no sabes qué responder a ciertos mensajes, puedes activar el modo avión para que mientras redactas tu contestación, la otra persona no reciba la leyenda de “Escribiendo”.

Lee los mensajes de WhatsApp que quieras con ayuda del modo avión para que no se enteren que los has abierto. Foto: Pixabay

¿Cómo activar el modo avión para consultar WhatsApp?

Si estás interesado en intentar este truco para utilizar WhatsApp o simplemente quieres activarlo, sigue el siguiente proceso:

En Android:

Primero, asegúrate de tener descargadas las imágenes, videos y audios que posiblemente vayas a consultar.

Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a la sección de notificaciones y herramientas rápidas del dispositivo.

Busca el ícono de modo avión y dale clic. En seguida, se quitará en automático la señal de WiFi, el GPS, el Bluetooth y hasta las llamadas telefónicas.

En iOS:

Deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla (modelos sin botón de inicio) o hacia arriba desde la parte inferior del móvil (modelos con botón de inicio).

Dirígete al centro de control y encuentra el ícono de un avión.

Presiónalo para activar el modo avión.

En caso de tener una laptop, activa esta herramienta desde el panel de batería, internet y sonido que encuentras en la esquina inferior derecha.

Como ves: el modo avión no solo es factible para cuando viajas, sino que puedes darle otros usos que hacen de tu manera de mensajear una experiencia más cómoda.

