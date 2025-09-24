La experiencia sonora en los videojuegos dio un paso adelante con el anuncio de Sony Interactive Entertainment (SIE). Durante el evento State of Play, la compañía presentó Pulse Elevate, sus primeros altavoces inalámbricos diseñados específicamente para ofrecer audio inmersivo en PlayStation 5, PC y Mac.

Con este lanzamiento, Sony busca ampliar su ecosistema de accesorios de audio, tras la introducción de los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore. “Pulse Elevate combina potentes tecnologías como los controladores magnéticos planos y PlayStation Link en un formato totalmente nuevo”, aseguró la compañía.

Los altavoces estarán disponibles en 2026 y se comercializarán en dos colores: negro medianoche y blanco, con un enfoque que mezcla potencia para configuraciones de escritorio y portabilidad para sesiones de juego en cualquier lugar.

PlayStation presenta sus primeros altavoces inalámbricos. Imagen: PlayStation

Audio realista, chat con IA y conectividad sin pérdidas

Cada unidad de Pulse Elevate incorpora controladores magnéticos planos, una tecnología inspirada en estudios de grabación que busca reproducir el sonido tal y como fue concebido por los desarrolladores. En PS5, la experiencia se potencia con Tempest 3D AudioTech, capaz de ubicar señales con precisión espacial para incrementar la inmersión.

El sistema también incluye woofers para tonos graves más profundos y un micrófono con cancelación de ruido impulsada por IA, ubicado en el altavoz derecho. Esta integración permitirá realizar chats de voz claros sin necesidad de auriculares, un detalle pensado para quienes prefieren configuraciones de escritorio más libres.

En cuanto a conectividad, los altavoces funcionan con PlayStation Link, que garantiza una latencia ultrabaja y sonido sin pérdidas en PS5, PC, Mac y PlayStation Portal. Además, permiten emparejarse con dispositivos Bluetooth, ofreciendo incluso la posibilidad de escuchar audio simultáneo desde diferentes fuentes.

Diseño portátil y opciones de personalización

Pulse Elevate cuenta con una batería recargable que facilita llevar la experiencia fuera del escritorio, ya sea con PlayStation Portal o con un smartphone. Las bases de carga incluidas permiten alternar fácilmente entre movilidad y sesiones en casa.

PlayStation presenta sus primeros altavoces inalámbricos. Imagen: PlayStation

Los jugadores también podrán personalizar su experiencia ajustando ecualización, volumen, tono lateral y configuraciones de micrófono directamente desde los menús de PS5 o PC. Además, los altavoces se adaptan a disposición vertical u horizontal, lo que ofrece flexibilidad en el montaje.

Con Pulse Elevate, Sony reafirma su apuesta por accesorios que expanden la experiencia de juego más allá de la pantalla, combinando tecnología de estudio, chat de voz con IA y un diseño pensado tanto para la inmersión como para la movilidad.

De acuerdo con Sony, los altavoces inalámbricos Pulse Elevate saldrán a la venta en 2026 y estarán disponibles en negro medianoche y blanco. Por el momento no han dado a conocer la fecha exacta del lanzamiento.

