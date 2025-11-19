WhatsApp es, para muchos, la vía más rápida y cómoda para comunicarse todos los días. Sin embargo, sus opciones de formato —como poner texto en negritas, cursivas o tachado— suelen quedarse cortas para quienes disfrutan personalizar cada mensaje.

Si eres de los que quieren ir más allá y probar con letras de colores, hay una buena y una mala noticia. La buena: sí es posible hacerlo. La mala: solo se logra usando aplicaciones externas, que no cuentan con el respaldo oficial de WhatsApp debido a posibles riesgos de seguridad.

Pero si aún así decides intentarlo, en Tech Bit te contamos cómo lograrlo.

Imagen: Flickr.

Cómo escribir con letras de colores en WhatsApp

Para quienes desean cambiar el estilo tradicional del texto, existen apps de terceros que transforman el color o la tipografía antes de enviarlo. Estas son algunas alternativas que suelen utilizarse:

Blue Words

Esta aplicación convierte tus textos en letras azules. Para lograrlo, requiere permisos de accesibilidad y activar su teclado para usarlo en aplicaciones como WhatsApp.

Pero, si no quieres darle acceso a la app por temas de seguridad, al activarla puedes usar la burbuja flotante que aparecerá en la pantalla. Lo que escribas dentro de ella se transformará en texto azul, listo para copiar y pegar en tu chat de WhatsApp.

Sylish Text

Disponible en la tienda de aplicaciones, esta app no solo permite transformar el texto a diferentes colores sino que también a diferentes tipografías.

Para cambiar el estilo de tus mensajes, primero necesitas instalar la aplicación Stylish Text desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Cuando la abras por primera vez, te pedirá ciertos permisos; concédeselos para que pueda funcionar correctamente.

Después, ve a WhatsApp y escribe el mensaje que quieras personalizar. Mantén seleccionado el texto y, en el menú que aparece arriba, toca el ícono de los tres puntos. Entre las opciones verás Stylish Text: al entrar, podrás revisar todos los estilos y formatos disponibles.

Elige el diseño que más te guste, confirma la selección y, finalmente, envía el mensaje al chat o grupo que desees.

Foto: Freepik

Otras maneras de modificar el texto en WhatsApp

Antes de buscar aplicaciones externas, es útil recordar que WhatsApp incluye algunos atajos para cambiar el estilo de tus mensajes sin instalar nada.

Para poner algo en negritas, solo debes encerrar la palabra o frase entre asteriscos (*palabra*).

Si quieres escribir en cursivas, coloca un guion bajo al inicio y al final (_así_).

Y para subrayar, utiliza la virgulilla: escribe el texto rodeado de la tilde (~esto~).

Son trucos sencillos pero prácticos para darle un toque distinto a tus chats sin salir de la app.

