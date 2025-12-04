Cada diciembre, la tecnología se cuela en la mesa como un invitado más. Entre luces, posadas y cenas familiares, los dispositivos conectados encuentran su propia manera de sumarse a la conversación. Este año no es la excepción: Alexa, el asistente virtual de Amazon, vuelve a entrar en modo festivo.

Con nuevas funciones de temporada, el dispositivo se transforma en un acompañante que canta, cuenta cuentos, reproduce villancicos y hasta “llama” al Polo Norte. Para quienes planean reuniones familiares o posadas, los comandos navideños prometen darle un toque especial a cualquier celebración.

En Tech Bit revisamos uno de los más llamativos: el “modo Santa Claus”, una skill que convierte a Alexa en el anfitrión ideal para las fiestas decembrinas.

Paso a paso: cómo activar el modo Santa en Alexa. Imagen: Unsplash

¿Cómo activar el “modo Santa Claus”?

Si ya tienes un dispositivo Echo en casa, activar la función es tan sencillo como hablarle. Solo debes decir: “Alexa, activa el modo Navidad”. En segundos, el asistente imitará la voz de Santa Claus y reproducirá música navideña para ambientar la reunión.

Además del comando principal, Amazon incluyó varias frases pensadas para entretener a toda la familia:

“ Alexa , canta un villancico”.

, canta un villancico”. “ Alexa , ¿cuánto falta para Navidad ?”.

, ¿cuánto falta para ?”. “ Alexa , canta tu posada”.

, canta tu posada”. “ Alexa , ¡Feliz Navidad !”.

, ¡Feliz !”. “Alexa, activa el modo Santa”.

Los más pequeños también tienen su propio espacio. Con frases como “Alexa, llama a Santa” o “Alexa, ¿qué me va a traer Santa?”, el dispositivo puede simular una llamada al Polo Norte, leer cartas de deseos o imaginar un recorrido por el taller de juguetes.

Para quienes quieren cerrar la noche con algo más relajado, Alexa también cuenta con cuentos especiales: basta pedir “Alexa, cuéntame un microcuento de Navidad” o “Alexa, cuéntame el cuento del cascanueces”.

Otras funciones navideñas para ambientar tu hogar

El asistente virtual no solo canta. Esta Navidad también puede convertirse en un apoyo para la cena: basta con decir “Alexa, dame una receta para la ensalada de manzana” o cualquier otro platillo de temporada.

Si tienes dispositivos inteligentes compatibles —como Smart Plugs— puedes controlar las luces del árbol o los adornos desde la app de Amazon Alexa y encenderlos con un solo comando. Así, la decoración cobra vida sin necesidad de cables ni extensiones.

Paso a paso: cómo activar el modo Santa en Alexa. Foto: Pexels

Y si después de la cena llega el momento del karaoke, Alexa también tiene un comando especial: “Alexa, quiero cantar karaoke”, que da acceso a un catálogo de más de 100 mil canciones.

Con estos skills, Amazon busca que el asistente se convierta en parte del ambiente navideño del hogar. Solo necesitas dar la orden para que la tecnología haga lo suyo y acompañe la última celebración del año.

