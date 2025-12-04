WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas y por esto mismo permite hacer ciertos trucos de ciberseguridad, aunque no todos los usuarios los conocen.

Todos son medidas de protección adicionales, disponibles en iOS y Android. Así que sigue leyendo para que les saques provecho y refuerces tu privacidad.

Dales una oportunidad a estos trucos de WhatsApp que casi nadie usa.

¿Cómo ocultar estados en WhatsApp?

Esconder estados es el primer truco que te presentamos para que cuides tu información en WhatsApp. Si bien no es una herramienta nueva, sí es de las más importantes y vale la pena utilizarla.

Con los estado tienes el beneficio de compartir tu día a día, pero debes determinar si quieres hacerlo con tus contactos de confianza o con todas las personas que tengan tu número. Por supuesto, la última opción implica el riesgo de que alguien vea tu información o que incluso te escriban de manera inesperada.

Por otro lado, ocultarlos protege la manera en la que interactúas con tus contactos cercanos, al mostrarles de manera exclusiva un poco de tu vida y permitiéndoles responderte con ese vínculo de confianza.

Para activar este truco, realiza lo siguiente:

Ve a los “Ajustes“ de WhatsApp y luego en “Privacidad”.

y luego en “Privacidad”. Preisona “Estado” y selecciona “Solo compartir con…”

Excluye a las personas que no quieres que vean tus actualizaciones de estados.

Finalmente, desactiva el botón “Permitir compartir”, para que nadie más pueda repostear lo que subes en confianza.

WhatsApp prioriza la privacidad de sus usuarios.

¿Cómo bloquear las capturas de pantalla en WhatsApp?

El segundo truco trata sobre cómo evitar que las personas hagan una captura de pantalla de tu información en WhatsApp; esta es una herramienta que la app de Meta ha implementado de manera automática, aunque sólo para la foto de perfil.

Pero para el resto de información, especialmente de la que mandas en mensajes (ya sea en formato de foto o video) es mejor usar la función “ver una vez”. Su propósito es aumentar la privacidad del usuario al negarle al resto de contactos la posibilidad de tomar una screenshot del contenido que se les comparte.

Además, todo el contenido enviado con esta configuración desaparece automáticamente del chat luego de que haya sido abierto por el destinatario.

Lo único que debes hacer para intentar este truco, es seleccionar la imagen o el video que quieras mandar y activar el ícono “1” (que se encuentra en la parte inferior de la pantalla).

Aprovecha estos trucos de privacidad para usar con responsabilidad WhatsApp.

¿Cómo fijar mensajes en WhatsApp?

Finalmente, el tercer truco es útil para no perder mensajes, imágenes, videos, audios y toda la información importante que pueda contener un chat individual o grupal.

Si quieres que un mensaje se quede fijo entre tantos y puedas encontrarlo sin batallar, sigue estos pasos:

Mantén presionado el mensaje que deseas fijar.

Cuando aparezca un menú secundario, da clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y oprime “Fijar”.

Finalmente, escoge el tiempo para que se quede fijado (puede ser hasta por un mes).

Nota: Solo pueden fijarse 3 mensajes por cada chat. Si deseas fijar más, deberás desmarcar los que tienes.

¡Ahora sí! Dale una capa de seguridad extra a tu WhatsApp; recuerda que, aunque tus contactos sean personas conocidas, siempre es mejor ser cuidadoso con los datos que compartes: evita publicar tu dirección, información personal e incluso números bancarios.

