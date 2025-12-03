Cada diciembre, Spotify convierte la nostalgia en tendencia global con Wrapped, su recuento anual que muestra los hábitos de escucha de millones de usuarios.

Spotify Wrapped se ha consolidado como una de las campañas digitales más esperadas, tanto por usuarios como por artistas. Más que un resumen, se ha convertido en un ritual cultural y un escaparate del pulso de la música global.

Este año, Spotify amplía la experiencia con nuevos datos, formatos interactivos y una mirada más profunda al comportamiento musical.

¡Spotify Wrapped 2025 ya está aquí! Cómo acceder a tus resultados. Imagen: Spotify

Además de las novedades, Spotify también revela las listas globales que definieron el 2025. En Tech Bit te decimos cómo acceder a tus resultados.

¿Cómo acceder a Spotify Wrapped 2025?

Ingresar los resultados de tu Spotify Wrapped 2025 es muy fácil. Solo tienes que ingresar a la plataforma de streaming de música y poner en el buscador "Spotify Wrapped 2025". Aunque también es muy probable que en cuanto abras la aplicación puedas ingresar de forma automática a esta experiencia.

Una vez que lo encuentres, aparecerán todos los resultados de lo que más consumiste en Spotify durante este año. Algunos de los resultados que encontrarás son:

Top Géneros: revela las categorías musicales que definieron tu año.

Top Quiz de Canciones: un juego para adivinar tu canción más escuchada.

Sprint de Artistas Top: muestra cómo cambiaron tus favoritos mes a mes.

Top Canciones + Playlist: incluye cuántas veces escuchaste cada una de tus canciones más reproducidas.

Además, encontrarás algunas novedades como:

Edad Sonora: compara tus hábitos con los de personas de tu edad.

Top Álbumes: destaca los discos a los que volviste una y otra vez.

Mensaje de tu Podcaster: saludos personalizados de tus hosts favoritos.

Ranking de Fans: descubre tu posición entre los oyentes globales de tu artista top.

Clubs: te asigna a uno de seis clubes según tu estilo de escucha.

Wrapped Party: un juego en vivo que transforma tus datos en una dinámica grupal.

Lo más escuchado de Spotify en 2025 alrededor del mundo

Spotify también reveló los rankings globales que marcaron el año, con Bad Bunny dominando de nuevo las listas y Billie Eilish consolidando su presencia entre los lanzamientos más populares.

Top artistas globales de 2025

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Top canciones globales de 2025

“Die With A Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars “Ordinary” – Alex Warren “DtMF” – Bad Bunny “back to friends” – sombr “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast “luther (with sza)” – Kendrick Lamar “That's So True” – Gracie Abrams “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Top álbumes globales de 2025

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny KPop Demon Hunters (Soundtrack) – KPop Demon Hunters Cast HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish SOS Deluxe: LANA – SZA Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter MAYHEM – Lady Gaga You'll Be Alright, Kid – Alex Warren I’m The Problem – Morgan Wallen GNX – Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Top podcasts globales de 2025

The Joe Rogan Experience The Diary Of A CEO The Mel Robbins Podcast Call Her Daddy This Past Weekend w/ Theo Von Huberman Lab Crime Junkie Modern Wisdom On Purpose with Jay Shetty The Tucker Carlson Show

