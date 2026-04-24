Monterrey. - Un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el aseguramiento de un inmueble utilizado como narcolaboratorio en Escobedo, Nuevo León.

En el sitio fueron localizados 404 tambos con sustancias químicas empleadas en la fabricación de drogas sintéticas.

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La diligencia se llevó a cabo en una bodega ubicada en la colonia Emiliano Zapata, tras una investigación iniciada por delitos contra la salud.

De acuerdo con la autoridad federal, las indagatorias se desarrollaron durante varias semanas hasta obtener la orden judicial para intervenir el lugar.

Foto: Especial

En el interior del inmueble, los agentes federales encontraron tambos con acetona, sosa cáustica y otros compuestos, además de 25 cartuchos de arma de fuego de distintos calibres.

También fueron asegurados siete envoltorios con marihuana, 10 bolsas de plástico, 74 contenedores, 44 costales y una tinaja con diversas sustancias.

Foto: Especial

Todo el material, así como la bodega, quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de corporaciones federales y estatales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil.

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Durante el cateo, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro en la zona para resguardar las labores ministeriales y evitar el ingreso de personas ajenas. Mientras el personal ministerial realizaba la inspección del inmueble, los alrededores permanecieron bajo vigilancia.

Aunque la intervención incluyó trabajos de vigilancia previos y el aseguramiento del sitio, la FGR no informó sobre personas detenidas en relación con este caso.

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