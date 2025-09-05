Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Este viernes 5 de septiembre, la bandera de México será izada por primera vez en la historia a toda asta, en honor a las mujeres indígenas.

“Hoy, la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas como las yaquis, ejemplo de amor y resistencia”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas que se conmemora hoy.

Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, explicó que el 5 de septiembre de 1782 fue asesinada Bartolina Sisa en La Paz, hoy Bolivia.

“Proveniente del pueblo aymara, Sisa liberó una rebelión en contra del dominio colonial español. A pesar de la valerosa resistencia de ella y sus tropas, fue traicionada y entregada a las autoridades españolas, donde fue violentada de distintas maneras, enjuiciada y asesinada.

“200 años después, en 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, en reconocimiento de la lucha de Bartolina Sisa y las mujeres indígenas”, contó.

“Y a partir de este año, el 5 de septiembre forma parte de las efemérides oficiales que impulsó la Presidenta en materia de reconocimiento de las mujeres; es decir, el día de mañana se izará por primera vez la bandera de nuestro país a toda asta por la conmemoración del 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas”, agregó.

Refirió que desde que entró en vigor la reforma a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, solamente se habían tenido aniversarios luctuosos, como el de Sara Pérez, Leona Vicario y Carmen Serdán, que implicaba el izamiento a media asta, pero, por primera vez, se izará a toda asta.

