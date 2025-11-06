El exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, reapareció públicamente en el primer informe del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, luego de que en octubre del 2024 fuera diagnosticado con cáncer de estómago.

En una breve entrevista con medios de comunicación, el político veracruzano comentó que se sentía bien y por eso decidió acudir al informe del gobernador jaliscience, a quien le expresó su respaldo diciendo que reconocía su labor y apostando a que tendría un "gran gobierno".

"Yo creo que el pueblo de Jalisco lo respaldó (a Pablo Lemus) por su gran labor como alcalde extraordinario en Zapopan y en Guadalajara, y estoy seguro que hará un gran gobierno", dijo.

Lee también Movimiento Ciudadano en Congreso de CDMX propone ley para otorgar derechos a poblaciones callejeras

Exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro (06/11/2025). Foto: X (@samuel_garcias)

En redes sociales, Dante Delgado también respaldó al Gobernador de Jalisco diciendo que ha demostrado cómo se construyen los "Buenos Gobiernos Naranjas” y que el gobernador "trabaja de la mano de la gente para consolidar un modelo educativo de primera, un sistema de salud 100% de Jalisco y seguir siendo ejemplo en desarrollo económico”.

Dante Delgado libre de cáncer de estómago

Asimismo, Delgado Rannauro, de 74 años, informó que le quitaron el estómago como parte de la lucha que ha tenido contra el cáncer. También dio a conocer que desde hace dos meses está libre de este padecimiento.

Agregó que en este momento de su vida, lo único que le quedaba era recuperar el peso perdido tras la enfermedad, ya que en imágenes compartidas del evento de Lemus, se muestra más bajo de peso junto a figuras como el actual dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Fue a finales de octubre del 2024 cuando se dio a conocer que el exdirigente de MC había sido diagnostico con cáncer de estomago aunque tiempo antes declaró que se sometía a constantes revisiones médicas preventivas, debido a los antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con dicho padecimiento.

Dante Delgado



Por su apariencia en el informe de gobierno de Pablo Lemus en Jalisco. pic.twitter.com/s2uUoSRfIH — Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) November 6, 2025

Máynez dedica palabras a Dante Delgado

En un mensaje en redes sociales, el actual líder naranja Jorge Álvarez Máynez dedicó unas palabras al trabajo de Dante Delgado y reconoció su apoyo a lo largo de su propia carrera política.

"Cuando platico con los jóvenes en las universidades y me preguntan sobre cómo elegir un buen lugar para trabajar, les sugiero y les deseo que elijan a un buen jefe", escribió en su cuenta de X.

Agregó que "trabajar con alguien de quien puedan aprender personal y profesionalmente es invaluable" y que "trabajar con quien te impulse y no te frene. Con quien te permita y te impulse para ser tu mejor versión. Les deseo que la vida les permita trabajar con alguien como Dante Delgado", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc